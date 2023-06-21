Основы для мира: Зеленский назвал пять важных направлений

По словам президента, Украине удалось "сделать ЕС таким единственным, каким он еще никогда не являлся"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять основных направлений – основ для мира. В частности, они основываются на единстве и демократии.

Об этом глава государства сказал в своем обращении во время проходящей в Лондоне конференция по восстановлению Украины.

"Я очерчу пять направлений, по которым мы начали создавать основы для мира. Первое — потенциал в единстве. Второе — потенциал в стабильности. Третье — потенциал роста. Четвертое — потенциал безопасности. Пятое — потенциал демократии", — сказал президент .

Зеленский выразил мнение, что Украине уже удалось "сделать Европейский Союз таким единственным, каким он еще никогда не был": "Это единение, которое имеет выражение во многих политических, экономических, санкционных, гуманитарных решениях".

Президент подчеркнул, что сегодня в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые страна предлагает сделать вместе. В частности, по послевоенному восстановлению Украины.

Глава государства отмечает, что пока нет в мире такого места, где нужно было бы восстанавливать столько объектов, как сейчас в Украине.

"Каждый день российской агрессии — это новые руины. Тысячи и тысячи разрушенных домов, изуродованные отрасли, сожженные жизни. Недавно Россия совершила крупнейшее в Европе преступление экоцида, взорвав дамбу и другие сооружения Каховской ГЭС. Что это значит? В Украине самый большой источник экономического, производственного и технологического роста в Европе за десятки-десятки лет. Причем это не только реконструкция. К примеру, это зеленая металлургия", — подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, восстановление Украины – это также миллионы рабочих мест и миллиардные прибыли для компаний. Зеленский заметил, что на нынешнем этапе важно перейти к действиям: соглашениям и проектам.

Переговоры Украины и России: что говорят стороны

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока ее войска находятся на территории нашего государства. По его словам, прекращение войны можно добиться благодаря формуле мира, предложенной Владимиром Зеленским. В частности, она предусматривает полный вывод армии РФ со всей территории Украины.

Советник офиса президента Михаил Подоляк также не раз заявлял, что Украина не намерена садиться за стол переговоров с нынешним руководством РФ. Ведь, отмечает он, это убийственно для нашей страны и Европы в целом.

Между тем, в Кремле заявляют, мол, готовы садиться за стол переговоров. В то же время обвиняют Киев нежелательны к диалогу. В частности, якобы Путин готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых для России целей во избежание продолжения войны против Украины.

На днях член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что Украина должна "передать в состав РФ" Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Именно это, по его словам, новое условие Москвы для начала переговоров.

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