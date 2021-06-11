Особенности обмена пленными и подарок миру виде вакцин. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, которого недавно уволили из рядов Вооруженных сил Украины, заявил, что на обмене пленными зарабатывают немалые деньги. Читать дальше ->
- Сейчас в списках на обмен с боевиками — более 90 человек — это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавших в плен во время выполнения боевых задач. Читать дальше ->
- Страны "Большой семерки" планируют выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от коронавируса для других государств. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Читать дальше ->
- Новая форма украинской сборной по футболу изрядно раздражало россиян. Почему УЕФА пошел на уступки россиянам и запретил лозунг на форме украинской сборной. Читать дальше ->
- В Бундестаге состоялось голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказ от "Северного потока-2", который подготовила партия "Зеленые". Читать дальше ->