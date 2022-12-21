Особое внимание к демократии: Пелоси призвала конгрессменов прибыть на сессию для голосования

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвал всех членов парламента лично прибыть в среду вечером, то есть 21 декабря 2022 года, на заседание американского Конгресса.

Об этом говорится в пресс-релизе, который появился на сайте представителя Палаты представителей США в ночь на 21 декабря по киевскому времени.

Конгресс должен возобновить сессию, чтобы завершить работу через год.

В сообщении она написала, что речь идет о завершении особой сессии и принятии закона, который будет способствовать прогрессу американского народа и поддержит демократию.

«Пожалуйста, будьте присутствующими из-за особого внимания к демократии в среду вечером», — резюмировала она.

Визит Зеленского в США

Напомним, что этот призыв совпадает с вероятным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где он должен выступить, согласно сообщениям американских СМИ в Конгрессе. Украинская сторона пока не подтвердила информацию о визите, а вот американские журналисты вовсю делятся подробностями.

Также говорится, что украинский лидер посетит Белый дом, где пообщается с американским коллегой Джо Байденом. Вероятно, они пообщаются о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Напомним, что ранее речь шла о том, что США вскоре могут объявить о передаче Украине систем Patriot и высокоточных бомб. Такие военные средства помогут украинским военным лучше сражаться с внешним врагом.

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