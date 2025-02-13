"Осознание реальности не означает уступок агрессору": Хегсет сделал громкое заявление

Министр обороны США заявил, что будущим переговорам не хватало реализма, но его одного будет недостаточно.

Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн" заявил, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своего рода "разграничением, которое не устроит ни одну из сторон".

Об этом пишет The Guardian.

"Я думаю, что реализм — важная часть разговора, но только этого будет недостаточно. Просто указать на реальность, например, на то, что границы 2014 года не вернутся, как бы мы ни хотели этого, не является уступкой Владимиру Путину. Это признание реалий жесткой силы на местах после больших жертв, принесенных сначала украинцами, а затем их союзниками. А затем должно прийти осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своего рода разграничением, которого не хочет ни одна из сторон", – заявил Хегсет.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что "любые переговоры" будут проходить как с Путиным, так и с Зеленским.

На вопрос, может ли он гарантировать, что Украине не будет навязана никакая сделка, он ответил, что это "не мое окончательное решение", поскольку переговоры будет возглавлять Трамп.

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"Я не собираюсь стоять на этой трибуне и заявлять, что президент Трамп будет делать или не будет делать, что будет входить или не входить [в условия мирного урегулирования – ред.], какие уступки будут сделаны или какие уступки не будут сделаны. Но наша команда имеет реалистичные прогнозы по результату", – добавил Хегсет.

Напомним, министр обороны США отверг участие американских военных в миротворческой миссии в Украине, а также заявил, что Киев должен отказаться от возвращения оккупированных территорий и вступления в НАТО.

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