Остается ли Украина без поддержки США, если в выборах победит Трамп: в НАТО дали прогноз

В НАТО считают, что США при любом президенте продолжат поддерживать Украину в ее войне против российских оккупантов.

США вряд ли перестанут поддерживать Украину в ее борьбе против России вне зависимости от результатов президентских выборов. Это не в пользу Америки.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Bloomberg.

Выступая на конференции в Сеуле, Бауэр заявил, что среди американского народа, а также Демократической и Республиканской партий есть широкая поддержка Украины.

"Я думаю, что в этом мире маловероятно, что США как страна прекратят поддерживать Украину", – сказал он.

Замечание Бауэра прозвучало после того, как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил во время дебатов с Камалой Гаррис, что прекращение войны в Украине отвечает интересам Америки. Бывший президент не ответил на вопрос модератора, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.

"Как мы все знаем, участвующие в выборах политики говорят вещи, которые не обязательно станут политикой их правительства, если они победят на выборах", — сказал адмирал НАТО.

Борьба за Белый дом остается напряженной накануне выборов 5 ноября, и два кандидата существенно расходятся во мнениях по урегулированию войны России против Украины, которая продолжается уже третий год.

В то время как президент Джо Байден и Гаррис обещали поддерживать Киев столько, сколько нужно, Трамп неоднократно выражал сомнения в обязательствах США перед НАТО и заявлял, что положит конец войне к своей инаугурации. Владимир Путин, тем временем, не подал никаких признаков того, что он готов к переговорам, кроме как на своих условиях.

"Если россияне сейчас прекратят войну и вернутся домой, война окончена. Если Украина сейчас прекратит войну, они потеряют свою страну. Вот в чем разница. Я был бы поражен, если бы США были заинтересованы в том, чтобы позволить Путину выиграть эту войну", — сказал Бауэр.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах закончит войну в Украине еще до нового года. При этом он назвал способ, благодаря которому добьется этого.

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