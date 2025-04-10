Остается ли Трамп посредником между Украиной и Россией: Ермак дал ответ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак

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В условиях войны мы, украинцы, верим фактам. И реальность доказывает, что американцы играли немаловажную роль в войне против россиян. Без их помощи за эти три года мы не были бы там, где есть сегодня.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera, отвечая на вопрос, до сих пор ли он считает президента США Донадьда Трампа эффективным посредником между ним и Россией.

«Я возглавлял нашу делегацию на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней назад и могу с уверенностью сказать, что американская позиция была отличной и конструктивной. Никто не подвергал сомнению ответственность России за войну и необходимость прояснить ситуацию для всеобъемлющего соглашения о прекращении огня без каких-либо предварительных условий», — отметил он.

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Ермак подчеркнул, что Трамп показал, что он хочет покончить с этой войной и имеет силу заставить Россию это сделать.

«Я верю в нашего президента и в наше дело, которое сейчас заключается не в защите какой-то конкретной территории, а в реальной борьбе за выживание. Мы хотим полного прекращения огня и конкретной системы мониторинга. И только у Соединенных Штатов есть инструменты для серьезного мониторинга», — подытожил Андрей Ермак.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп раздражен через Путина больше, чем мы представляем.