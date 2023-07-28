"Остались крупицы": в РФ описали отношения Москвы и Вашингтона

В России говорят, что отношений как таковых практически нет.

В России назвали ударом "по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном" по поставке США кассетных боеприпасов Украине в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, пишет CNN.

"С точки зрения российско-американских отношений, сегодня их практически нет, остались лишь крохи. Безусловно, предоставление американцами Украине кассетных боеприпасов считается серьезным ударом по тому, что осталось от российско-американских отношений", — сказал дипломат страны-агрессорки.

По словам Антонова, решение доставить боеприпасы ВСУ – это "антироссийский шаг" во времена администрации президента США Джо Байдена.

Напомним, в новом пакете военной помощи США среди прочего есть кассетные боеприпасы. В США были озвучены правила использования этого вида вооружения. Так советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет использовать кассетные боеприпасы на территории Российской Федерации

Между тем представитель РФ в ОБСЕ откровенно соврал, когда заявил, что страна якобы не применяла кассетные боеприпасы в Украине. Факты использования кассетных боеприпасов россиянами зафиксированы документами независимых миссий и институций самой ОБСЕ.

Читайте также: