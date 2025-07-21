Осталось 43: выстоит ли фронт и государство во время ультиматума Трампа и что будет дальше

Ультиматум Трампа / © ТСН

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 14 июля сделал свое громкое заявление, когда дал диктатору Путину и России 50 дней, чтобы согласиться на мирное соглашение с Украиной. С тех пор прошла уже неделя. Кремль ожидаемо, свысока отнесся к этому ультиматуму: глава МИД России Сергей Лавров дерзко заявил, что Россия уже видела и 24 часа и 100 дней ультиматума Трампа. Между тем ад на фронте не прекращается ни на минуту, а воздушные атаки РФ только увеличиваются.

Какими будут для Украины эти уже не 50, а 43 дней, и есть ли хотя бы призрачная надежда, что война завершится, выяснял ТСН.ua.

Зачем Трамп дал Путину время

В западных и украинских СМИ настроения сменялись на диаметрально противоположные, начиная с 14 июля и по сей день. Если сначала была эйфория, что глава Белого дома наконец-то изменил свою позицию по отношению к Украине, то теперь журналисты и аналитики предполагают — вероятно, Трамп просто дал Путину время завершить свое летнее наступление.

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В ABC News предполагают, что срок в 50 дней Трамп озвучил по той причине, что столько, по прогнозам, продлится летнее наступление РФ. Поэтому администрация США надеется, что Путин будет склоннее к переговорам, когда наступление России закончится, особенно если он пройдет неудачно. Такое же мнение высказывает CNN.

Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер отмечает, что 50 дней дают Кремлю много пространства для маневра.

«При нынешней скорости стрельбы 50 дней теоретически также дают России время запустить еще до 25000 беспилотников и ракет по Украине во время ее ежедневных бомбардировок», — подсчитал он.

Военные эксперты и политологи в один голос заявляют, что эти 50 дней будут решающими для Украины. Однако таким же решающим называли и зиму с блекаутами 2022/2023, и летнее контрнаступление 2023-го, и начало 2025-го. Известно только одно — по крайней мере, эти 50 дней Россия не собирается останавливаться, поэтому будет очень тяжело.

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В частности, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко констатировал, что в течение 50-дневного ультиматума американского лидера в Украине будут усилены обстрелы.

«До того момента, пока Путину дают первый шанс, второй шанс, 30 дней, 50 дней, Путин „пирует“. Он чувствует, что ему сильные Соединенные Штаты и объединенная Европа ничего сделать не могут», — замечает командир «Ахиллеса».

Выстоит ли фронт

Главный переговорщик сейчас — не в Стамбуле или на других площадках. Главный переговорщик — это украинский пехотинец, ценой собственной жизни, иногда даже 200 дней подряд на позиции, сдерживает нашествие врага. Потому что всем понятно: если фронт рухнет, то будут не переговоры, а капитуляция.

С другой стороны, чем больше Путин увлечет, тем большие аппетиты у него могут появиться на переговорах. Именно поэтому так важно не допустить россиян, например, в Днепропетровскую область.

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«Оккупанты будут пытаться решить стратегическую задачу — выход на админграницы Днепропетровской области как на Новопавловском, так и на Покровском направлениях. Это позволяет им откровенно шантажировать и Соединенные Штаты, и политическое руководство Украины возможностью масштабирования театра боевых действий за счет Днепропетровской области», — заявлял военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В издании Axios писали, что Путин в начале июля якобы заявил Трампу о намерении оккупировать полностью четыре украинских области (Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую) за 60 дней, то есть до начала сентября. На сегодняшний день это выглядит малореалистичным. И хотя российские ДРГ уже заходили в Покровск, оккупанты воздушными атаками уничтожают Доброполье, Константиновку, и другие населенные пункты Донбасса, до полного захвата области в ее административной границе еще далеко.

Тем не менее, волонтер Тарас Чмут предупреждает: «фронт может посыпаться одномоментно» и «будут прорывы врага на 30–50 километров.

«Ведь полномасштабка началась в один момент. Вечером еще был мирный город Киев, а с утра великая война. Фронт может посыпаться так же. Сегодня мы говорим, что держим рубежи обороны, а завтра у нас прорыв в полосе бригады на 30–50 километров», — предполагает глава «Вернись живым».

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Кроме Донетчины, РФ возобновила наступление на Запорожском отрезке фронта, где, по словам бойцов, такого давления еще не было за три года.

Вчера, 20 июля, РФ продвинулась на новом направлении в Харьковской области, не оставляет попыток захватить Купянск и давит на Сумщине.

К счастью, пока украинцы бойцы сдерживают нашествие врага, и Путин еще далёк до достижения своих даже минимальных целей.

Между тем, воздушный террор стал чуть ли не ежедневным. В то же время желающих становиться в ряды ВСУ становится все меньше и меньше, Сетью постоянно распространяются ролики «бусификации» из разных городов, а судебные реестры «кишат» делами о СЗЧ.

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Создается впечатление, что Украина зависла над пропастью, а общество просто этого предпочитает замечать.

Новый Кабмин или «большое койкопередвижение»

На прошлой неделе Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля — рекордсмена в должности премьера. Вместо него премьером стала бывшая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко — вторая женщина на этом посту после Юлии Тимошенко.

Шмыгаль перешел на должность министра обороны, а Рустем Умеров из Минобороны — на должность секретаря СНБО.

Нардеп Ярослав Железняк с сарказмом назвал эти кадровые изменения в правительстве «большой койко-передвижением», намекая на известный пошлый одесский анекдот.

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Новые премьер и министр обороны заверили, что будут наращивать производства оружия и работать над усилением обороноспособности.

Вызов для Европы

Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне считает, что если Европа будет способна оперативно закрыть критические пробелы — в частности, путем закупок у США, — Украина сможет сохранить устойчивость даже в условиях интенсивной фазы войны.

«Темп наступления России растет, и летнее давление, вероятно, окажется серьезным испытанием для ВСУ», — говорит Уотлинг.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп должен предоставить Путину более короткий срок для заключения мирного соглашения.

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«С одной стороны, очень положительно, что президент Трамп занимает твердую позицию по отношению к России. С другой — 50 дней — это очень долгий срок», — сказала Каллас.

Справедливо отметить, что перед вызовом стоит не только Украина, но и Европа. Смогут ли ЕС и Британия консолидировать усилия, нейтрализовать своих «троянских коней» — Орбана и Фицо и обеспечить мощную поддержку Украины?

Так, 18 июля, послы Европейского Союза одобрили новый, 18 пакет санкций против РФ. Однако поразительного изменения в политике Европы по поддержке Украины, например разрешение Берлина на поставки ракет «Таурус», пока не наблюдается.

А может, Путин сам захочет прекратить войну?

Отставной генерал австралийской армии, военный аналитик Мик Райан считает, что, несмотря на бравадные заявления воевать долго, Путин намерен закончить войну уже в этом году. Одним из свидетельств этого эксперт называет заявление Путина в конце июня о сокращении военных расходов России с 2026 года.

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По мнению австралийского генерала, Путин надеется, что значительные усилия в этом году поставят его в выгодную позицию для переговоров.

«Хотя он (Путин — Ред.) может публично обсуждать возможность вести эту войну в далеком будущем, реальность далека от этого», — отмечает Райан.

Что будет на 51 день

В Белом доме предупредили Россию, что в случае игнорирования 50-дневного ультиматума она столкнется с «серьезными последствиями».

«Если в Украине не будет достигнуто прекращение огня в течение 50 дней, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями», — предупредила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

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А вот сенатор Линдси Грэм уверен, что если Путин проигнорирует 50-дневный ультиматум, реакция Дональда Трампа будет резкой.

«Если Путин и другие спрашивают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить по телефону аятолле (верховному лидеру Ирана — Ред.). Будь я страной, которая покупает дешевую российскую нефть и поддерживает военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», — предупредил политик.

20 июля Грэм сделал еще одно заявление, которым утешил украинцев. Он сказал, что Трамп вот-вот «надерет зад» президенту России Владимиру Путину.

«Путин, твоя очередь наступает. Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер (известный американский гольфист — Ред.) американской политики и внешней дипломатии, и он вот-вот наденет тебе зад», — сказал Грэм.

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