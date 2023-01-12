Осталось два шага, чтобы очистить парламент от "русского мира", — Тарас Батенко

Народные депутаты из группы "Партия "За будущее" призвали регламентный комитет Верховной Рады с требованием безотлагательно рассмотреть законопроект №7424, лишающий права нардепов из запрещенных партий, в частности, ОПЗЖ, посещать парламент.

Об этом заявил сопредседатель группы Тарас Батенко.

"Призываем регламентный комитет безотлагательно рассмотреть законопроект 7424 о запрете нардепов от экс-ОПЗЖ участвовать в работе Верховной Рады. Мы видим серьезный запрос общества к очищению органов власти от пророссийских политических деятелей. Еще в июне 2022 года вместе с коллегами мы подготовили закон4 внесение изменения в статью 51 Регламента Верховной Рады Украины о политической ответственности народных депутатов Украины от политических партий, деятельность которых остановлена (приостановлена)", — заявил Тарас Батенко.

Он подчеркнул, что сегодня это единственный законный способ лишить мандатов коллаборантов в ВР.

"На сегодняшний день это единственный действенный и конституционный способ избавить депутатов, избранных от ОПЗЖ любого политического влияния, лишить возможность участвовать в заседаниях Рады и в комитетах. Этот законопроект уже имеет Научно-экспертный вывод ГНЭУ, (14.06.2022), Заключение ( экспертиза по европейской интеграции) (22.06.2022), Заключение (бюджетная экспертиза) (16.08.2022) Указанные выводы не содержат замечаний, которые могли бы поставить под сомнение его законность или конституционность Перед рассмотрением в сессионном зале его должен рассмотреть Регламентный Рады. Остается только два шага, чтобы очистить парламент от "русского мира". Этого прежде всего стремятся все сознательные украинцы!", — подчеркнул Тарас Батенко.