"Остался единственный аргумент": Кулеба заявил о разрушении вертикали власти Путина

Российская армия не способна добиться стратегических целей в Украине, сказал министр.

Вертикаль власти российского диктатора Владимира Путина полностью разрушена, поэтому у него остается только ядерное оружие, которое он будет использовать для устрашения Запада.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает CNN.

Он отметил, что российская армия не способна добиться стратегических целей в Украине.

"Очевидно, что его (Путина, — ред.) армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине. Он понимает, что его вертикаль власти разрушена. И потому в его кармане остался только один последний аргумент... Я думаю, что это не больше, чем игра на страхе, потому что Путин слишком любит жизнь», – сказал Кулеба.

Министр заявил, что страны Запада совершат большую ошибку, если будут подвергаться Путину на его ядерные угрозы.

Также Кулеба заявил, что существует большая опасность из-за нахождения российских захватчиков на Запорожской АЭС и она будет сохраняться, пока ВСУ не освободят Запорожскую область.

"Конечно, они не хотят, чтобы их обвиняли в причинении очередной ядерной катастрофы. Поэтому я думаю, что они пытаются найти способ провести это как операцию под ложным флагом или как нечто другое, что не было бы прямо приписано им", — отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что в России после неудачного бунта Пригожина готовятся заменить диктатора Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что провальный мятеж владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировал хрупкость власти президента РФ Владимира Путина. Окончательный крах, скорее всего, будет хаотичным и насильственным.

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