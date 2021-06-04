"Остался недоволен": из-за Зеленского СНБО перенес вопрос о качестве воды на следующий раз

Особое внимание уделили вопросу реконструкции Бортнической станции в Киеве.

Президент Владимир Зеленский на заседании СНБО 4 июня остался недоволен обсуждением вопроса об обеспечении населения качественной водой и в частности, реконструкции Бортнической станции аэрации в Киеве. Вопрос перенесли на следующее заседание.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции 4 июня.

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"Была очень оживленная дискуссия. С учетом того, что Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) остался недоволен по этому вопросу — не все проблемные вопросы были определены — было принято решение перенести этот вопрос. Речь идет о том, что мы должны знать с вами, какую мы употребляем воду, от этого есть с нашим населением и главное понимать, куда после использования отправляется вода ", — сказал Данилов.

По его словам, проблемным вопросом является ситуация с Бортнической станцией в Киеве, которую с 2012 года собирались реконструировать с привлечением денег японской стороны.

"Процессы никакие не происходят. В настоящее время выбросы в Киеве вдвое превышают все нормы которые есть в нашем государстве. Кроме того обращалось внимание на регион Кривбасса, южные регионы, там где надо уделять много внимания качеству питьевой воды и обеспечения водой сельского хозяйства и промышленности. Голосования не было", — сказал Данилов, добавив, что вопрос находится на дополнительной обработке.

Напомним, что 2 сентября 2020 года Верховная Рада ратифицировала договор с Японией о предоставлении кредита в 901 миллион долларов для модернизации Бортнической станции аэрации.

Отметим, Бортническая станция аэрации (БСА) — единственная станция очистки сточных канализационных вод в Киеве, что очищает все сточные воды столицы и прилегающих населенных пунктов Киевской области (Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Погребы, Новоселки, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Гатное).

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