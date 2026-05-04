Останется ли Зеленский у власти после войны: что думают украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Новое социологическое исследование показало, как изменились взгляды граждан на роль президента Украины Владимира Зеленского после окончания войны. Пока одни стремятся к его переизбранию, другие предлагают оставить большую политику.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Киевский международный институт социологии.

Опрос касался того, какой украинцы видят роль Зеленского после завершения войны. Впервые социологи задали этот вопрос в сентябре — октябре 2025 года, а теперь повторили его.

Как свидетельствуют результаты, 28% респондентов хотели бы видеть Зеленского президентом и после войны — это несколько больше по сравнению с 25% в начале октября прошлого года. Еще 16% (показатель не изменился) считают, что он может остаться в политике, например как лидер партии или народный депутат.

В то же время 30% опрошенных (меньше, чем 36% ранее) убеждены, что Зеленскому стоит отойти от политической деятельности — сосредоточиться на благотворительности, международном представительстве Украины или личных делах.

Еще 15% респондентов (без изменений по сравнению с предыдущим опросом) считают, что глава государства должен подвергнуться уголовному преследованию.

Всеукраинский опрос КМИС был проведен в течение 20-27 апреля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины. Социологи опросили 1005 респондентов в возрасте с 18 лет и старше.

К слову, в феврале Зеленский заявил, что пока у него нет окончательного решения относительно участия в следующих президентских выборах. Он не исключил возможность баллотирования, отметив, что это будет зависеть от формата окончания войны, однако подтвердил, что иногда думает о втором сроке.

