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Остановить агрессора: Зеленский назвал главную задачу Украины
Президент Украины наметил ключевую цель в противостоянии с РФ. Это касается не желаний агрессора, а способности мира остановить его.
Основной вопрос заключается не в том, к чему стремится Россия , а в способности мирового сообщества ее остановить. Но главной задачей является изменение взглядов действующего лидера Российской Федерации — Владимира Путина.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Киеве, в субботу, 28 июня.
«Вопрос не в том, чего хочет Россия. Вопрос — сможем ли мы все их остановить», — подчеркнул президент.
Зеленский отметил борьбу Украины за свой суверенитет и независимость, которая дается высокой ценой больших потерь и долгих лет усилий, тогда как потерять все можно очень быстро. Поэтому, по его мнению, чрезвычайно важно единство между Украиной и Польшей.
Он отметил, что на восточном направлении Европы союз между Украиной и Польшей, их экономиками по совместному производству, кооперации и обмену технологиями имеют огромное значение. По словам Зеленского, Украина заинтересована в этом, «несмотря на любые другие вопросы».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 28 июня прибыл с визитом в Киев. Во время встречи с Зеленским польский лидер получил из рук украинского президента орден Свободы – высшую награду, которую в Украине может получить иностранец.