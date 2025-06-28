Остановить агрессора: Зеленский назвал главную задачу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Основной вопрос заключается не в том, к чему стремится Россия , а в способности мирового сообщества ее остановить. Но главной задачей является изменение взглядов действующего лидера Российской Федерации — Владимира Путина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Киеве, в субботу, 28 июня.

«Вопрос не в том, чего хочет Россия. Вопрос — сможем ли мы все их остановить», — подчеркнул президент.

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Зеленский отметил борьбу Украины за свой суверенитет и независимость, которая дается высокой ценой больших потерь и долгих лет усилий, тогда как потерять все можно очень быстро. Поэтому, по его мнению, чрезвычайно важно единство между Украиной и Польшей.

Он отметил, что на восточном направлении Европы союз между Украиной и Польшей, их экономиками по совместному производству, кооперации и обмену технологиями имеют огромное значение. По словам Зеленского, Украина заинтересована в этом, «несмотря на любые другие вопросы».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 28 июня прибыл с визитом в Киев. Во время встречи с Зеленским польский лидер получил из рук украинского президента орден Свободы – высшую награду, которую в Украине может получить иностранец.