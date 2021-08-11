Остановить кровопролитие: ООН призвала талибов в Афганистане сесть за стол переговоров

Талибы убивают захваченных в плен афганских силовиков.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала афганское радикальное движение "Талибан" остановить кровопролитие в стране и вернуться за стол переговоров.

Об этом говорится на сайте ООН.

"Из районов Афганистана, захваченных" Талибаном", поступают сообщения о массовых казнях, нападениях на государственных служащих и членов их семей, разрушениях домов, школ и больниц, минировании обширных территорий. Женщинам теперь запрещается выходить из дома без сопровождения мужчины", — говорится в заявлении.

Талибы убивают захваченных в плен афганских силовиков.

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С 9 июля только в четырех городах Афганистана погибли 183 мирных жителя, еще 1181 был ранен, включая детей.

Мишель Бачелет призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров. Она обратилась ко всем странам мира с просьбой использовать свое влияние на двустороннем или многостороннем уровне, чтобы положить конец насилию в Афганистане.

"Талибан" уже взял под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжает наступление.

Ранее движение "Талибан" захватило город Зарандж (столица провинции Нимроз), город Шибарган (столица провинции Джаузджан), город Талукан (провинция Тахар), город Сари-Пуль (столица одноименной провинции), город Кундуз (столица одноименной провинции) и другие.

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Это произошло на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров. Между тем вывод войск США завершен более чем на 95%.

Как сообщалось, боевики исламистского движения "Талибан" взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.

Напомним, ранее военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов по позициям радикального исламистского движения "Талибан".

Как сообщалось, ситуация в Афганистане обострилась, а талибы активизировались после того, как Соединенные Штаты Америки сообщили о выводе своих военных из страны. В конце прошлой недели они оставили аэродром Баграм, который был главной базой коалиционных сил в стране. В администрации президента США Джо Байдена планируют вывести американские войска из Афганистана до конца августа 2021 года.

Новости мира: исламистское движение Талибан захватывает Афганистан после вывода американских войск

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