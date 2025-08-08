Остановит ли Путин удары по Украине из-за встречи с Трампом: что говорит эксперт

Трамп и Путин / © Reuters

Россия снизила количество ударов дронами по Украине, и это может быть не случайно. Эксперты предполагают, что Кремль готовится к вероятной встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, уменьшение атак — это сигнал, который может быть адресован лично Трампу.

Ступак напомнил об их встрече в 2018 году в Хельсинки, когда Путин фактически доминировал в разговоре. Именно поэтому западные партнеры настаивают, чтобы никакие переговоры между лидерами не происходили без представителей ЕС и без учета интересов Украины.

Эксперт подчеркнул, что такая встреча не обязательно завершится договоренностями, но может стать критической точкой, после которой действия Кремля изменятся как политически, так и на фронте.

В последнее время Россия запустила меньше беспилотников: вместо привычных 400-500 — около 100-200. Это может быть частью более широкой стратегии: либо накопление ресурсов, либо короткая пауза перед новой атакой.

Впрочем, Ступак предупреждает: это не обязательно говорит о готовности к перемирию. Путин может использовать переговоры как ширму для маневра — накопить силы, а затем перейти к очередному удару.

По мнению эксперта, Кремль затягивает время, ведь сейчас ситуация играет ему на руку. Несмотря на санкции, у РФ есть ресурсы, чтобы продолжать войну. Именно поэтому каждая международная встреча такого уровня — тревожный сигнал для Украины.

Напомним, Трамп усиливает экономическое давление на Россию, стремясь вынудить Кремль остановить войну в Украине. Сочетая жесткие предупреждения с дипломатическими заявлениями, он открыто говорит о намерениях ударить по российским нефтяным доходам — главному источнику финансирования армии РФ. Но заставит ли это Путина пойти на переговоры и прекратить агрессию?