Остановит ли Путина новый дедлайн Трампа и что будет дальше

Дональд Трамп / © Associated Press

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Объявление президента США Дональда Трампа о дедлайне в 10–12 дней для президента России Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня в Украине, свидетельствует о дальнейшем изменении риторики главы Белого дома.

Об этом в колонке издания The Hill пишет Джейн Гарман — бывшая конгрессуменко от Калифорнии и экс-председатель Комитета Палаты представителей по разведке.

«Растущее раздражение Москвой и готовность говорить прямо о российской эскалации — это сигнал, которого давно ожидали как в США, так и в Европе», — отметила она.

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По ее мнению, изменение тона США свидетельствует о растущем недовольстве, однако оно до сих пор не вылилось в конкретные действия.

«Россия толкует эту ситуацию как сохранение паузы в давлении — и активно использует ее, чтобы усилить наступление на украинские города, атакуя жилые кварталы и больницы», — добавила она.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что теперь готов дать России около 10-12 дней для мирного урегулирования в войне против Украины вместо 50, о которых он говорил ранее.

Он добавил, что всегда имел отличные отношения с Путиным и слышал от него о желании вести торговлю с США.

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«Раза три казалось, что мы достигнем перемирия и, возможно, мира (в Украине — ред.)», — отметил Трамп.

Впрочем, у него вызвало негодование, что после этих разговоров Россия вновь атаковала украинские города.

«Я уже не слишком заинтересован в общении. С ним были такие замечательные разговоры, с таким уважением. А в следующую ночь — умирают люди из-за ракет, которые летят в украинские города», — сказал президент США.