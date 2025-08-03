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Остановит ли Путина новый дедлайн Трампа и что будет дальше
Трамп изменил свой ультиматум Путину — теперь готов дать РФ 10-12 дней на мирное урегулирование в войне против Украины .
Объявление президента США Дональда Трампа о дедлайне в 10–12 дней для президента России Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня в Украине, свидетельствует о дальнейшем изменении риторики главы Белого дома.
Об этом в колонке издания The Hill пишет Джейн Гарман — бывшая конгрессуменко от Калифорнии и экс-председатель Комитета Палаты представителей по разведке.
«Растущее раздражение Москвой и готовность говорить прямо о российской эскалации — это сигнал, которого давно ожидали как в США, так и в Европе», — отметила она.
По ее мнению, изменение тона США свидетельствует о растущем недовольстве, однако оно до сих пор не вылилось в конкретные действия.
«Россия толкует эту ситуацию как сохранение паузы в давлении — и активно использует ее, чтобы усилить наступление на украинские города, атакуя жилые кварталы и больницы», — добавила она.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что теперь готов дать России около 10-12 дней для мирного урегулирования в войне против Украины вместо 50, о которых он говорил ранее.
Он добавил, что всегда имел отличные отношения с Путиным и слышал от него о желании вести торговлю с США.
«Раза три казалось, что мы достигнем перемирия и, возможно, мира (в Украине — ред.)», — отметил Трамп.
Впрочем, у него вызвало негодование, что после этих разговоров Россия вновь атаковала украинские города.
«Я уже не слишком заинтересован в общении. С ним были такие замечательные разговоры, с таким уважением. А в следующую ночь — умирают люди из-за ракет, которые летят в украинские города», — сказал президент США.