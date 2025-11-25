Путин, Трамп и Зеленский / © ТСН.ua

После переговоров в Женеве украинские и европейские дипломаты объявили об успехе в противодействии первоначальному мирному плану Виткова-Дмитриева, который предусматривал значительные уступки России.

Об этом пишет The Times.

Советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз заявил, что план «больше не существует». Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подтвердил, что новый, «усовершенствованный» мирный план из 19 пунктов претерпел кардинальные изменения: «Все вопросы, касающиеся Европы, включая те, которые касаются НАТО, были исключены из этого плана — это решающий успех, которого мы достигли».

Новый план, разработанный совместно Великобританией, Францией и Германией, исключил любую ссылку на сдачу Украиной земель Москве, оставив вопросы территории для дальнейших переговоров.

Ключевые «красные линии» Киева остались незыблемыми: двери для будущего членства Украины оставили открытыми и исключено любое ограничение численности Вооруженных сил Украины.

При этом первоначальный план предусматривал запрет Украины принимать иностранные войска и гарантировал амнистию для российских военных, обвиненных в военных преступлениях.

Несмотря на дипломатические успехи Москва не имеет стимулов для прекращения вторжения, поскольку ее армия медленно, но стабильно продвигается на поле боя. Юрий Ушаков, помощник Кремля по внешней политике, назвал европейское контрпредложение «совершенно неконструктивным».

Аналитики подозревают, что план Виткова-Дмитриева был сговором Кремля, направленным на раскол коалиции между европейскими странами и администрацией Трампа. Александр Морозов, российский политический аналитик в изгнании, отметил, что Россия будет активно использовать эту ситуацию, чтобы разделить коалицию, поддерживающую Украину.

Аналитики прогнозируют, что война, вероятно, продлится до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России, которая состоится в феврале, поскольку убийства, к сожалению, продолжаются.

Напомним, переговоры США и Украины по мирному плану резко изменились по прибытии в Женеву госсекретаря Марко Рубио. Его участие остановило ультимативное давление команды вице-президента Венса и замедлило процесс, который до этого продвигался из-за жесткого 28-пунктного плана.

В то же время, в делегации США сохраняется расхождение позиций между Рубио, спецпосланником Стивом Витковым и Джаредом Кушнером. Дополнительные споры вызывает и самое происхождение документа — часть американских и европейских чиновников считают, что мирный план мог быть подготовлен Россией, хотя Вашингтон называет его собственной инициативой.