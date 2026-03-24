Остановит ли Трамп войну на Ближнем Востоке: прогнозы по соглашению с Ираном

Президент США Дональд Трамп нацелен на масштабное соглшение с Ираном для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Однако израильские чиновники скептически оценивают шансы на успех.

Об этом пишет Reuters.

По оценкам трех израильских высокопоставленных чиновников, Трамп настроен добиться соглашения с Ираном, которое имеет целью прекращение противостояния на Ближнем Востоке.

Собеседники издания считают, что Иран вряд ли согласится на американские условия в рамках нового раунда переговоров, сорвавшихся 28 февраля после начала боевых действий с участием США и Израиля против Ирана.

Предполагается, что среди требований США будут ограничения ядерной программы Ирана, а также его баллистического ракетного потенциала.

Трамп 23 марта сообщил в соцсетях, что между США и Ираном состоялись «очень хорошие и продуктивные» контакты по «полному и всеобъемлющему урегулированию конфликта на Ближнем Востоке».

В то же время в Иране после этого заявления подчеркнули, что никаких переговоров не проводилось.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 марта отметил, что Трамп видит возможность «использовать значительные достижения Армии обороны Израиля и военных США, чтобы достичь целей войны через соглашение — соглашение, которое сохранит наши жизненно важные интересы».

Война в Иране — последние новости

Несмотря на заявления Трампа о продуктивных переговорах с «уважаемым иранским лидером» и скором взаимопонимании, WSJ со ссылкой на посредников сообщает о минимальном прогрессе. Источники утверждают, что между позициями США и Ирана остается огромная пропасть, а любые сдвиги крайне неустойчивы.

В свою очередь Bloomberg пишет, что администрация Трампа перешла от военных угроз в адрес энергосектора Ирана к дипломатии под давлением союзников и из-за нестабильности рынков. Ключевую роль сыграли предупреждения стран Персидского залива об угрозе коллапса региона и риске мирового экономического кризиса: после анонса пятидневной паузы цены на нефть упали, а индексы США выросли.

По данным издания, непубличные переговоры с участием зятя президента США Джареда Кушнера уже касаются параметров нового ядерного соглашения. В то же время Тегеран официально отрицает договоренности.