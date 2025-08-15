Остановит ли Трамп войну: в США сделали заявление о переговорах на Аляске

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с фюрером РФ Владимиром Путиным надеется договориться о прекращении боевых действий в Украине. Это будет шагом к дальнейшим переговорам по мирному соглашению.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает агентство Reuters

Впрочем, по его словам, для "комплексного разрешения конфликта" понадобится больше времени.

Рубио заверил, что Штаты сделают все возможное для окончания войны, но, в конечном счете, это будет зависеть от Украины и России.

"Он (Трамп - Ред.) видит возможность поговорить о достижении мира. Он будет ее искать, и завтра, как сказал президент, мы узнаем, вероятно, в самом начале встречи или что-то возможно или нет. Мы надеемся, что возможно", - добавил госсекретарь.

Напомним, сам Трамп во время разговора с журналистами заявил, мол, не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным. Кроме того, он дал 25% вероятности, что их переговоры завершится неудачно.

Также президент США дал обещание и выразил готовность ввести дополнительные санкции против России, если встреча на Аляске "не завершится хорошо". Вместе с тем, Трамп предложил Аляску как место проведения «второй встречи», которая, по его словам, хотела бы состояться «очень быстро».

