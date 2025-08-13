Остановит ли встреча Путина и Трампа войну в Украине: политолог ответил

Встреча Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин способен использовать предстоящие переговоры с главой США Дональдом Трампом на Аляске для реализации в войне тех задач, которые его армия не смогла достичь на поле боя.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал Александр Хара, специалист по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий.

По словам эксперта, Трамп согласился на инициативу Путина. Весной американский президент предлагал Украине безусловное прекращение огня, и Киев принял это предложение, в то время как Москва его отвергла. Теперь же речь идет не о мирном соглашении, а о перемирии в обмен на масштабные политические уступки Украины, не соответствующие реальной ситуации на фронте. Таким образом, отмечает Хара, Путин пытается из-за дипломатии получить то, чего не смог добиться военными средствами.

Эксперт подчеркнул, что вопросы территориального устройства могут решаться исключительно на всеукраинском референдуме, поскольку так определяет Конституция Украины.

В то же время, по его словам, нет доказательств, что Кремль стремится к полному завершению войны. Возможным выглядит лишь частичное перемирие, в частности, из-за последствий украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, что снижает экспорт нефти и горючего.

Однако Хара сомневается, что РФ приостановит наступление на востоке Украины. Он считает, что Путин стремится полностью занять Донецкую область, закрепиться там и сохранить возможность дальнейшей агрессии. Единственным стимулом к паузе в боевых действиях могут стать экономические проблемы России и время для мобилизации и подготовки новых военных сил.

По его убеждению, украинцам следует готовиться к затяжной войне, поддерживать армию и беречь национальное единство, ведь Путин пытается ее взорвать, предлагая компромиссы исключительно за счет Украины. Западные союзники, заметил эксперт, также не дают гарантий, что прекращение огня не перерастет в новое масштабное нападение.

Напомним, встреча двух президентов – Трампа с Путиным на Аляске, которая должна произойти 15 августа, может повлиять на войну в Украине — на ситуацию на фронте и обстрелы украинских городов.

В то же время «упражнением на слушание» так в Белом доме назвали будущий разговор Трампа с Путиным.