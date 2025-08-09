Остановить "обмен территориями": Зеленский полагается на Европу, чтобы убедить Трампа - FT

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Во время встречи официальных лиц США, Европы и Украины, которая состоялась в Лондоне в субботу, 9 августа, до представителей команды американского президента Дональда Трампа пытались донести предложение применить более «рациональный» подход к максималистским требованиям президента РФ Владимира Путина, которые он выдвинул для прекращения войны.

Об этом сообщает Financial Times

Как отмечает издание, существует особое беспокойство, что Трамп может стремиться к быстрому решению войны, предлагая Путину территориальные уступки, легитимизируя незаконную аннексию Крыма и оккупацию огромных частей четырех регионов Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщил Financial Times один из европейских чиновников, на саммите в Лондоне европейские столицы попытаются выяснить, «насколько решительно» администрация США настроена заключить сделку с Путиным и осознает ли она последствия любых территориальных уступок России.

По словам источника, в администрации Трампа выдвинули противоречивые сценарии переговоров, причем разногласия были в том, что доносили государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник США Стив Уиткофф и даже сам Дональд Трамп.

Высокопоставленные чиновники Украины сообщили Financial Times, что российское предложение включало замораживание линии фронта на юго-востоке Украины, если Киев согласится отступить из частей восточной Донецкой и Луганской областей, которые он все еще контролировал.

По словам чиновников, предметом обсуждения могут быть участки земли, контролируемые российскими войсками в Херсонской и Запорожской областях, а также небольшие территории в Сумской и Харьковской областях.

Такая ситуация вызывает беспокойство, поскольку Украина потратила последние несколько лет на укрепление крупных городов в Донецкой области, от которых, как сообщается, требует отказаться Москва. Более 120 000 человек до сих пор проживают в Краматорске и Славянске — двух главных городах контролируемой Украиной части Донецкой области.

«Если Украина уступит территорию без уступок или гарантий, имеющих юридическую силу, Россия потом захватит укрепленные оборонительные линии бесплатно. С этой позиции Москва безнаказанно будет возобновлять военные действия», — написал на X бывший украинский офицер, который руководит аналитической группой Frontelligence Insight.

Напомним, в вечернем обращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что советники по нацбезопасности европейских государств и Украины на встрече в Лондоне передали свое согласованное предложение американской стороне для будущих переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине, которая должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».