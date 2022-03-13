"Остановить Путина": Кулеба призвал мир к новым санкциям против РФ из-за новой волны агрессии

В министерстве призвали дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность Украины, предоставляя оружие и военное оборудование.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество к немедленной реакции на оглашение президентом России Владимиром Путиным начала новой волны агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном 13 марта.

"Остановить агрессию Владимира Путина против Украины могут только объединенные и решительные шаги. Наши партнеры должны немедленно активировать пакет новых санкций. Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что от общего ответа зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан всей Европы и будущее мирового порядка.

"Целью российской наступательной военной операции является уничтожение Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля… Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом. Боевой дух украинских военных высок, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю", — подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что 13 марта Президент Польши Анджей Дуда заявил, что переломным моментом для НАТО может стать применение химического оружия Путиным в Украине. Такие действия РФ могут побуждать Альянс пересмотреть свое решение не вмешиваться в конфликт в военном плане.

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