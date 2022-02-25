Остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию - генсек ООН обратился к Путину

Остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию - генсек ООН обратился к Путину

"Это неприемлемо, но не необратимо", - сказал Гутерриш.

России следует прекратить военную операцию в Украине и отвести войска, конфликт все еще обратим.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, - пишет "Интерфакс".

"Это неприемлемо, но не необратимо. Мой призыв, как и вчера, к президенту Путину: остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию", - заявил Гутерриш.

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Генсек ООН добавил, что такие односторонние действия напрямую идут вразрез с Уставом ООН.

Он отметил, что ООН увеличивает масштаб гуманитарных операций в Украине и близ нее". На наиболее неотложные гуманитарные операции ООН выделило $30 млн.