Остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию - генсек ООН обратился к Путину

"Это неприемлемо, но не необратимо", - сказал Гутерриш.
России следует прекратить военную операцию в Украине и отвести войска, конфликт все еще обратим.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, - пишет "Интерфакс".
"Это неприемлемо, но не необратимо. Мой призыв, как и вчера, к президенту Путину: остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию", - заявил Гутерриш.
Генсек ООН добавил, что такие односторонние действия напрямую идут вразрез с Уставом ООН.
Он отметил, что ООН увеличивает масштаб гуманитарных операций в Украине и близ нее". На наиболее неотложные гуманитарные операции ООН выделило $30 млн.