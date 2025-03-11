Остановка огня: в РФ прокомментировали возможные контакты с представителями США

В РФ пока без этузиазма комментируют события в Саудовской Аравии.

Представитель МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова прокомментировала информацию, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "ТАСС".

По ее словам, Россия не исключает контактов с представителями США в ближайшие несколько дней. Остальные детали Захарова не уточнила.

Депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, потому что пауза в боевых действиях даст Украине возможность перегруппироваться и перевооружиться.

"Я считаю, что это вообще недопустимо. Какое временное прекращение огня. Оно служит только на руку "украинским фашистам", которые за 30 дней перегруппируются, пополнят свои ряды, пополнятся дронами. Вот сколько сегодня атаковали ночью, нам это совсем не нужно", – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится с планом прекращения огня. Он сказал, что поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным о предложении о прекращении огня на этой неделе.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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