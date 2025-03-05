Остановка помощи от США: какое влияние будет на фронт и тыл

Аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Николай Белесков объяснил, где негативный эффект будет ощутим больше всего.

Остановка помощи от США не повлияет на фронт по крайней мере в течение следующих трех-четырех, возможно, даже шести месяцев. Но более уязвима ПВО.

Об этом заявил старший аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Николай Белесков.

"Пока это никак не повлияет на события на фронте, по крайней мере в течение следующих 3—4, возможно, даже 6 месяцев. Это реально благодаря решению администрации Байдена об оперативном отправлении больших пакетов помощи в ноябре-декабре и в начале января. У нас есть достаточно ресурсов, чтобы пройти этот период. Поэтому нет ни одного немедленного негативного влияния — ни для фронта, ни для тыла", — сказал Белесков.

По его словам, последствия прекращения военной помощи для ПВО зависит от интенсивности и масштабов ударов России.

"Если россияне смогут совершать атаки с масштабом 100+ ракет, тогда темпы затрат наших ресурсов будут больше, а запасы быстро истощатся. То же касается, например, и остаточных ракет ATACMS или GMLRS для систем залпового огня. Именно тактика их использования способна продлить период, когда мы можем полагаться на запасы, предоставленные администрацией Байдена", - говорит эксперт.

Белесков напомнил, что негативное влияние задержки помощи сильнее всего ощущалось в Авдеевке, а также повлекло за собой значительные повреждения энергосистемы Украины.

Какого вооружения больше не хватает для ПВО

По данным эксперта, больше всего в этой категории вооружения Украина нуждается в боеприпасах для ПРО и ПВО.

Самой критической является противобаллистическая оборона, которую гарантируют только США через компании Raytheon и Lockheed Martin. Но также требуются PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Петриоты" критически важны, потому что способны перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Но Европа не производит такие технологии в достаточном количестве – это исключительно прерогатива США. Кроме того, Украина зависит от США по вопросу боеприпасов для NASAMS, но частично Европа сможет это компенсировать.

Воздействие на фронте

Белесков признает, что влияние на фронт также будет отрицательным. Однако он отмечает, что ситуация на передовой несколько изменилась. Пока нет такой зависимости от классических артиллерийских боеприпасов, как это было в 2022—2023 годах.

Именно предыдущая пауза в поставках заставила Украину импровизировать, разрабатывать и массово использовать FPV-дроны, генерирующие сейчас 70% поражения сил врага вглубь на 20—30 км.

"Конечно, мы хотели бы иметь разные средства поражения, такие как классическая артиллерия и системы залпового огня, но наибольший негативный эффект будет ощущаться в сфере противовоздушной и противоракетной обороны в тылу, а не на фронте", — говорит Белесков.

Еще одна важная категория, которую могут потерять ВСУ – разные типы боеприпасов для систем залпового огня M142 HIMARS и M270. Речь идет как о ракетах большой дальности, которые производятся только Lockheed Martin и могут передаваться Украине только при одобрении США, так и GMRLS-боеприпасах с дальностью 85 км.

Разведка

Эксперт напоминает, что США предоставляли разведывательные данные, предупреждающие украинцев о запусках ракет. Это исключительно военная технология, и ей нет замены.

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"То, что сейчас делает США, ставит под угрозу функционирование государства, жизнь людей, все, что было достигнуто за три года. Вместо того чтобы создать и поддерживать действенную коалицию, оказывать давление на Россию, стабилизировать фронт и заставить РФ пересмотреть свои максималистские требования, они давят на более слабую сторону", — заключает Николай Белесков.

Ранее вице-президент Ди Вэнс рассказал, что нужно Украине, чтобы США возобновили помощь.

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