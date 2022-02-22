Остановка сертификации "Северного потока-2" не влияет на обеспечение ЕС газом – Еврокомиссия

Нет ни одной страны ЕС, которая полностью зависела бы от единственного источника газа.

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что приостановка сертификации газопровода "Северный поток-2" не будет иметь никаких последствий для обеспечения газом Евросоюза.

Об этом Макфи сказал на брифинге в Брюсселе во вторник, 22 февраля.

"Северный поток-2" пока не работает. Он пока не снабжает энергией. Ответ о последствиях (приостановки сертификации – ред.) очень прост: пока нет никаких изменений ситуации", – сказал представитель Еврокомиссии.

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Он также прокомментировал вопрос газоснабжения Евросоюза в случае, если Россия в ответ на санкции ЕС перекроет или сократит поставки газа. Так, Макфи со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен напомнил о подготовке Брюсселя к разным сценариям развития событий. В частности, он отметил переговоры главы Еврокомиссии с разными международными партнерами-поставщиками газа и контакты ЕК со странами-большими потребителями газа по перекупке партий энергоносителя.

По словам Макфи, сейчас нет ни одной страны ЕС, которая полностью зависела бы от единственного источника газа. Есть также договоренность членов ЕС о взаимной солидарной поставке газа в случае такой необходимости.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц распорядился приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

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