Остановка ЦОФ «Червоноградская» негативно повлияет на подготовку к ОЗУ: нардеп требует вмешательства Минэнерго

Об этом заявил народный депутат, член профильного энергетического комитета Михаил Бондарь.

По его словам, согласно полученному ответу Министерства энергетики, предприятие находится в процедуре санации, сопровождается судебными процессами и изменениями управляющих, в то же время государство фактически не осуществляет прямое управление этим активом.

«Предприятие, критически важное для работы шахт Львовско-Волынского бассейна, находится в процедуре санации, с судебными процессами и изменениями управляющих. При этом министерство прямо отмечает, что не осуществляет управление этим активом и не располагает полной информацией даже о финансовом положении», — отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что ситуация выглядит значительно более глубокой и опасной, поскольку ключевое предприятие фактически оказалось вне системного государственного контроля, влияющего на все производственное звено.

По его словам, без стабильной работы фабрики государственные шахты не могут работать в полноценном режиме.

Без этой фабрики государственные шахты не могут работать в нормальном режиме. Соответственно, это влияет и на добычу, и на реализацию угля, и на выплату заработной платы шахтерам», — подчеркнул народный депутат.

Бондарь также обратил внимание, что ситуация напрямую связана с подготовкой к следующему отопительному сезону.

«Мы уже сейчас должны готовиться к отопительному сезону 2026-2027 годов. И роль угольной отрасли в этом процессе никто не отменял. Поэтому вопрос управления такими объектами не может оставаться во взвешенном состоянии», — отметил он.

По его мнению, Министерство энергетики должно активнее приобщиться к урегулированию ситуации.

«Министерство энергетики должно включиться более активно. Не стоять в стороне, а искать механизмы влияния — в рамках закона, через судебные процедуры, взаимодействие с другими органами», — подчеркнул Бондарь.

Он отметил необходимость восстановления прозрачного управления предприятием и недопущения неформального влияния.

"Нужно навести порядок в вопросах управления, обеспечить прозрачность процессов, возобновить нормальную работу предприятия и не допустить ситуаций, когда кто-то влияет на стратегические объекты вне государства", - заявил он.

Народный депутат добавил, что через неделю планирует вынести этот вопрос на рассмотрение профильного подкомитета.

Напомним, эксперты и представители отраслевых профсоюзов отмечают, что дальнейшая неопределенность в статусе управления ЦОФ «Червоноградская» может привести к усугублению кризиса в угольном секторе и усложнить подготовку энергетики к зиме.