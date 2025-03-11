Остановка военной помощи США: эксперт назвал угрозу всей Европе

Решение США прекратить военную помощь Украине может иметь серьезные последствия не только для нашей страны, но и всей Европы.

Об этом заявил директор Defense Express Сергей Згурец в комментарии УНИАН.

По его словам, такие действия подвергают сомнению стратегию США по безопасности европейских стран. В частности, существует риск, что в случае обострения ситуации в Европе, Вашингтон может также остановить поставки вооружения и логистическую поддержку европейских армий.

“Решение абсолютно нелегитимно. Оно разрушает не только правовые и политические договоренности между Украиной и США, но и подрывает доверие между Европой и Америкой", – отметил эксперт.

Кроме того, Згурец обратил внимание на блокирование доступа Украины к разведданным. Он подчеркнул, что это еще один пример того, насколько зависима Украина от “ручного управления” из США. В то же время, он предположил, что передача разведывательных данных может быть восстановлена в ближайшее время.

Несмотря на трудности, Украина продолжает развивать свой оборонный потенциал. В качестве примера Згурец привел производство дронов для сухопутных, морских и воздушных операций, а также успех украинской САУ "Богдана", которых за прошлый год было выпущено 154 единицы.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении с 12 марта новых пошлин на канадскую сталь и алюминий, которые составят 50%. Также он пригрозил повышением тарифов на импорт автомобилей из Канады, что может нанести серьезный удар по ее автопромышленности.

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