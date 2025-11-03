ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1011
Время на прочтение
1 мин

Остановят ли Путина санкции США: ответ Трампа

Президент США в очередной раз напомнил о том, что сумел завершить уже 8 конфликтов по всему миру. По его словам, в большинстве случаев этого удалось достичь с помощью угроз пошлинами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что ему якобы удалось прекратить восемь войн в мире с помощью пошлин. В то же время, американский лидер объяснил, почему этот метод не действует с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CBS News.

Глава Соединенных Штатов снова заявил, что унаследовал войну в Украине от своего предшественника Джо Байдена и что ее бы никогда не произошло, будь он президентом раньше.

«А теперь я возвращаюсь и собираюсь решить и эту проблему», — сказал американский лидер.

Однако, в случае Путина, Трамп утверждает, что действовал иначе, поскольку США не ведут много бизнеса с Россией. Политик утверждает, что Путин якобы хочет торговать с Америкой и заработать деньги для России.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что передумал участвовать в саммите, отметив, что разочарован темпами переговоров с Россией. Также Трамп ввел новые санкции по России.

Владимир Путин гневно отреагировал на новые ограничения, назвав их «недружественным актом».

Дата публикации
Количество просмотров
1011
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie