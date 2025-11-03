Остановят ли Путина санкции США: ответ Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что ему якобы удалось прекратить восемь войн в мире с помощью пошлин. В то же время, американский лидер объяснил, почему этот метод не действует с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CBS News.

Глава Соединенных Штатов снова заявил, что унаследовал войну в Украине от своего предшественника Джо Байдена и что ее бы никогда не произошло, будь он президентом раньше.

«А теперь я возвращаюсь и собираюсь решить и эту проблему», — сказал американский лидер.

Однако, в случае Путина, Трамп утверждает, что действовал иначе, поскольку США не ведут много бизнеса с Россией. Политик утверждает, что Путин якобы хочет торговать с Америкой и заработать деньги для России.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что передумал участвовать в саммите, отметив, что разочарован темпами переговоров с Россией. Также Трамп ввел новые санкции по России.

Владимир Путин гневно отреагировал на новые ограничения, назвав их «недружественным актом».