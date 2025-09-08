Остаться в Чехии смогут не все: партия SPD выдвинула условие для украинских беженцев

Украинские беженцы в Европе / © ТСН.ua

Реклама

В Чехии предложили пересмотреть вид на жительство для всех украинских беженцев — остаться смогут только те, кто работает на непопулярных среди чехов работах. Этот вопрос становится для местных политсил одним из центральных в избирательной кампании.

Об этом заявил лидер правопопулистского движения SPD (СДПГ) Томио Окамура, пишет Denik.

Окамура рассказал, что его партия будет настаивать на пересмотре вида на жительство для всех граждан Украины, находящихся в стране под временной защитой.

Реклама

«Только на непопулярных работах»

Окамура объяснил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия приняла сотни тысяч украинцев. Это, по его мнению, ухудшило доступность арендного жилья и увеличило время ожидания медицинских услуг. Политик подчеркивает, что его позиция «не является ненавистью к украинцам», а стремлением «защищать интересы чешских граждан».

Согласно предложению SPD, остаться в Чехии смогут только украинцы, работающие на рабочих местах, непривлекательных для местного населения. Иными словами, речь идет о низкооплачиваемых или физически тяжелых профессиях, где не хватает чешских кадров.

Эта инициатива стала одним из главных условий, которые SPD выдвигает для возможного вхождения в правительство после парламентских выборов, запланированных на октябрь 2025 года. Партия объединилась со «Свободными», «Триколором» и движением «Право Респект Одборности» (ПРО). По данным последних социологических опросов, поддержка блока колеблется на уровне 10–13% избирателей.

«Мы хотим реализовать нашу программу, и сделать это можем только в правительстве», — заявил Окамура. По его словам, вопрос украинцев — лишь часть более широкой программы движения. Среди ключевых требований:

Реклама

отказ от миграционного пакта ЕС;

блокировка системы квот на выбросы ETS 2, которая, по мнению Окамуры, приведет к резкому удорожанию отопления и транспорта;

повышение пенсий и возврат пенсионного возраста до 65 лет;

борьба со злоупотреблениями и социальными выплатами;

усиление наказания за жестокое обращение с животными.

Сейчас большинство украинцев находятся в Чехии под временной защитой, которую ЕС ввел из-за войны войны. Но политические дискуссии в Чехии показывают, что вопрос украинских беженцев становится одним из ключевых в избирательной кампании. Если SPD войдет в правительство, условия пребывания для украинцев могут стать более жесткими.

Напомним, в Польше мнение Управления по делам иностранцев о необходимости предоставления гражданам Украины международной защиты (статуса беженца или дополнительной защиты) не изменилось — в большинстве случаев основания для предоставления заявителям такой защиты отсутствуют.