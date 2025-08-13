Оставит ли Трамп досрочно саммит, если Путин не настроен серьезно: Белый дом ответил

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что всего через несколько минут встречи тет-а-тет с диктатором РФ Владимиром Путиным он сможет понять, настроен ли тот серьезно.

В Белом доме ответили, может ли американский лидер покинуть переговоры досрочно, пишет Sky News.

Во время брифинга журналисты спросили спикера Белого дома Каролин Ливитт о том, готов ли Трамп уйти, если Путин не настроен серьезно.

"Я не буду опережать никаких гипотетических предположений", - подчеркнула она.

Кроме того, воздержалась представитель администрации Трампа и от вопросов о подробностях телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"Я не хочу разглашать частные разговоры. Президент глубоко уважает все стороны, участвующие в этом конфликте и пытающиеся его прекратить", - заявила она.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с "фюрером" РФ Владимиром Путиным. Впрочем, " будут уступки", которыми "никто не будет доволен". Вероятно, "могут быть обмены территориями".

В свою очередь президент США Дональд Трамп дал понять, что во время переговоров Вашингтон, вероятно, будет стремиться вернуть Украине определенные ключевые регионы. Впрочем, американский лидер не уточнил, какие именно территории считают приоритетными.