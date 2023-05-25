Остин открыл "Рамштайн-12" и назвал главную тему встречи

Участники встречи в формате "Рамштайн" 25 мая сосредоточатся на помощи Украине еще больше защитить небо, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом министр обороны США сообщил в начале заседания.

В частности, Остин отметил успехи украинцев в отражении вражеских ракет.

"Мы помогли Украине защитить небо и не прекратим это делать. Россия не смогла доминировать в украинском воздушном пространстве, и поэтому возможности противовоздушной обороны будут снова находиться в центре наших сегодняшних дискуссий", — сказал глава Пентагона.

Он добавил, что на встрече обсудят и то, как можно ускорить производство необходимого оборудования для Украины.

"Да, мы будем углубляться в детали и будем продолжать искать креативные способы, чтобы увеличивать индустриальную мощность. Мы продолжим бороться за верховенство права для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. И мы будем непреклонны столько, сколько этого потребуется", — подчеркнул американский министр обороны.

Напомним, накануне представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что очередное заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено усилению ПВО Украины, передаче ей боеприпасов и истребителей F-16.

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