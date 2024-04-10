Остин призвал Украину не бить по НПЗ России: какая причина

США критикуют удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, видя в этом риск для нефтяных рынков.

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что недавние атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал страну сосредоточиться на военных целях.

Об этом сообщает Bloomberg.

В статье отмечается, что поскольку ситуация на фронте в Украине неуклонно ухудшалась в последние недели, страна все чаще обращалась к ударам глубоко в России, включая инфраструктуру. Эти атаки – часть усилий сократить поставки топлива российским военным и уменьшить доходы РФ от экспорта, которые она использует для финансирования войны.

"Эти атаки могут иметь последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше следовать тактическим и оперативным целям, которые могут напрямую повлиять на текущую битву", – заявил Остин комитету Сената по вопросам вооруженных сил 9 апреля.

Замечания главы Пентагона немедленно осудил сенатор-республиканец Том Коттон, обвинивший американскую администрацию в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим соображениям.

"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на топливо повышались в год выборов", – сказал Коттон.

В публикации отмечается, что президент США Джо Байден посвятил большую часть своего президентства борьбе с инфляцией, включая цены на бензин для американских потребителей.

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В то же время Остин повторил просьбу администрации к Конгрессу одобрить дополнительную военную помощь Украине. Он отметил, что такая помощь обеспечивает рабочими местами американских рабочих из-за увеличения оборонного производства США.

Министр обороны сказал, что более 50 млрд. дол. из дополнительной помощи на национальную безопасность будет распределено между более чем 30 штатами. Руководители Пентагона заявили, что эти деньги будут способствовать работе оборонной промышленности, включая боеприпасы и подводные лодки.

Морской экспорт сырой нефти из России снизился

Морской экспорт сырой нефти из России в первую неделю апреля снизился с рекордного уровня за год, достигнутого в конце марта. Все потому, что упали поставки из балтийских портов.

Снижение экспорта на прошлой неделе было вызвано меньшим количеством грузов из Приморска и Усть-Луги, где объемы упали примерно на 20%. Откат произошел после всплеска потоков из этих портов в последние две недели марта на фоне ударов украинских дронов по НПЗ. Поэтому, возможно, сырая нефть была направлена на экспорт, а не на переработку.

По словам экс-старшего советника Совета нацбезопасности Грузии Георгия Ревишвили, Украина разбомбила более 10 российских НПЗ с начала воздушных атак в январе, включая некоторые из крупнейших заводов в стране. Ревишвили указал, что 2 апреля Украина совершила одну из самых дальних атак дронами в войне, поразив НПЗ в российском Татарстане примерно в 1300 км от границы.

Напомним, в конце марта издание Financial Times информировало, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ. Там предупредили, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

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