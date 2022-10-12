Остин заявил, что союзники будут повышать оборонные возможности Украины "в продолжительном пути"

Глава Пентагона сказал, что помощь для Украины от союзников "делает разницу на поле боя снова и снова".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 12 октября, что союзники Украины в рамках формата "Рамштайн" продолжат повышать оборонные возможности государства для борьбы с российской агрессией.

Об этом Остин объявил во время заседания "Рамштайна".

"Мы сделали значительный прогресс, работая вместе, и с изменением войны изменилась и миссия этой группы. Мы встретились в прошлом месяце, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. И это то, что мы делаем. Мы будем продолжать повышать оборонные возможности Украины для сегодняшних нужд и в продолжительном пути", — сказал глава американского Минобороны.

Он подчеркнул, что помощь для Украины от союзников "делает разницу на поле боя снова и снова".

Что известно о шестом "Рамштайне"

Шестая встреча в формате "Рамштайн" стартовала в Брюсселе 12 октября и продлится до 13 октября. Участники – руководители Министерств обороны и военачальники из почти 50 стран мира.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания в формате "Рамштайн" прогресса по предоставлению государству ПВО, ПРО, а также других видов вооружения и боеприпасов.

Именно на системах ПВО для Украины и сфокусируются союзники, сказал в начале встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Заметим, как анонсировала ранее посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко, на "Рамштайне" также могут обсудить заявку Украины на членство в Альянсе.

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