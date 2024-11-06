Осторожный оптимизм: команда Харррис настроена на победу на выборах

Команда кандидатки в президенты США Камалы Харрис завершает день выборов с осторожным оптимизмом по результатам.

Об этом пишет CNN.

Несколько старших советников Харрис, недавно побывавших "в полях", говорят, что видят ключевые признаки импульса на местах в нескольких критически важных штатах, включая Пенсильванию и Мичиган.

Они отметили сдвиг в гонке в последнюю неделю кампании.

Несколько людей, которые недавно общались с Харрис, говорят, что она проводит день, общаясь с советниками и давая интервью на радио, поскольку она сосредоточена на том, чтобы выйти на выборы. Гаррис не хочет даже обсуждать возможность победы, говорят советники.

Она, как известно, непоколебима относительно того, чтобы "не измерять драпировки" накануне выборов.

"Она принципиально верит, что должен видеть подсчет каждого голоса, пока она не сможет выдохнуть", — сказал один из людей.

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