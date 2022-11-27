Островок надежды для Лукашенко: Жданов объяснил, зачем РФ могла ликвидировать белорусского министра

Якобы Макей пытался найти контакты на Западе для спасения самого Лукашенко.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал загадочную смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, которого называли "единственным связным" между режимом Лукашенко с Западом.

Об этом Жданов рассказал в своем youtube канале.

"Говорят, что это был единственный связной между Лукашенко и Западом. Якобы Макей считался таким прозападным политиком и якобы вел переговорный процесс или пытался найти контакты на Западе для организации сепаратных переговоров Лукашенко с Западом о гарантиях безопасности самого Лукашенко или дальнейшей судьбы Беларуси"., – отметил он.

Эксперт предположил, что ситуация могла сложиться для Путина очень неблагоприятно, поэтому министр "внезапно" умер.

"Его смерть связывают с деятельностью российских спецслужб, чтобы ликвидировать единый канал связи Лукашенко с Западом. Они поняли, что у Лукашенко есть еще какая-нибудь нить с Западом, островок надежды – решить вопрос неучастия Беларуси в войне с Украиной. Теперь они его ликвидировали", – подытожил Жданов.

Напомним, о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея стало известно 26 ноября. Дипломата не стало в возрасте 64 лет. Причина его кончины не указывалась.

Российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин считает, что главу МИД Беларуси Владимира Макея, бывшего коммуникатором этой страны с Западом, могли убить.

Аналитики Института Роберта Лансинга Россия планирует ликвидировать Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и воспользоваться ею в войне с Украиной.

Олег Жданов также не исключает, что Лукашенко может погибнуть во время "случайного" ДТП.