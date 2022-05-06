"Осудили смертельную глупость Путина": Джонсон призвал Макрона не говорить с Россией на ее условиях

"Осудили смертельную глупость Путина": Джонсон призвал Макрона не говорить с Россией на ее условиях

Премьер-министр Братании Борис Джонсон 6 мая обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения, помощь Украине и изоляцию России.

Джонсон с Макроном единодушно осудили "смертельную глупость Путина" с развязыванием войны. Президенты договорились координировать вопросы безопасности и помощи Украине, а также меры по изоляции России.

Об этом сообщили на официальном сайте британского правительства.

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"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится в сообщении.

Джонсон и Макрон также омбинялись мнениями о влиянии войны на мировые цены на энергоносители и продовольствие. Стороны договорились на уровне G7 работать над смягчением последствий войны на экономику развивающихся стран.

Напомним, 3 мая Макрон впервые побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным после месяца перерыва и после своего переизбрания на пост президента. Французский лидер призвал российского диктатора разрешить продолжить эвакуацию с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где все еще остаются гражданские и раненые военные.

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