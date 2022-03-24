"Осуждаем серьезные нарушения Россией международных прав человека": ЕС и Канада пообещали ужесточить санкции против РФ

Канада и Еврокомиссия в рамках своих полномочий продолжат ужесточать санкции и ослаблять экономический, промышленный, технологический и инновационный потенциал России.

Европейский Союз и Канада вместе партнерами и дальше будут скоординированно усиливать санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в совместном коммюнике премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен по результатам встречи в Брюсселе, пишет Укринформ.

"Вместе с партнерами по G7 и многими другими Канада и Еврокомиссия в рамках своих полномочий продолжат ужесточать санкции и ослаблять экономический, промышленный, технологический и инновационный потенциал России, поддерживая введение ограничений на торговлю, финансовый сектор и другие отрасли", — читаем в документе.

Канада и ЕС также приложат усилия для противодействия уклонению от уже принятых санкций.

Также Трюдо и фон дер Ляен пообещали сделать все возможное для наказания России за совершенные в Украине военные преступления. "Мы осуждаем серьезные нарушения Россией международных прав человека и гуманитарного права и поддержим какие-либо связанные расследования военных преступлений", — подчеркивается в коммюнике.

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