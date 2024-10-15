Осужденным хотят разрешить временно покидать пределы колонии: при каких условиях

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с решением Конституционного суда Украины от 20 декабря 2023 года № 11-р (II)/2023», разрешающий некоторым заключенным кратковременные выходы из колонии, однако только при конкретных обстоятельствах.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает кратковременные выезды за пределы колонии для осужденных, находящихся в исправительных колониях минимального уровня безопасности, при смерти или тяжелой болезни близкого родственника. Выезды разрешены только по территории Украины (кроме временно оккупированных районов) сроком не более семи суток, без учета времени на проезд (до трех суток).

Законопроект также касается осужденных, находящихся на участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального и среднего уровня безопасности. Для них кратковременные выезды из колонии разрешаются на срок не более одних суток, без учета времени на проезд (до трех суток).

Осужденные из колоний минимального уровня безопасности могут самостоятельно путешествовать к месту назначения и обратно, в то время как другие осужденные должны двигаться под охраной. Расходы на кратковременные выезды возмещают сами осужденные, их родственники или другие лица.

Напомним, во Львове недавно было приговорено к трем годам лишения свободы местного жителя, проспавшего мобилизацию.

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