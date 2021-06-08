Осужденный за геноцид в Сребренице Ратко Младич останется за решеткой до конца жизни: вердикт суда

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Апелляционная палата суда в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу, осужденному в 2017 году за массовые убийства мирных жителей и другие военные преступления. Апелляцию Младича отклонили.

Окончательное решение было принято 8 июня, сообщает BBC.

Апелляционная коллегия из пяти судей по всем пунктам подтвердила вину Младича в геноциде, терроризме, убийствах, взятии заложников принудительных депортациях, нарушении обычаев войны во время осады Сараево в 1992-1996 годах и резни в Сребренице в 1995 году, когда были убиты восемь тысяч мусульман. По заключению судей, Младич не предоставил доказательств, которые бы отменяли его обвинительные приговоры, хотя председатель суда выразил несогласие с каждым пунктом обвинения.

Адвокаты экс-генерала утверждали, что во время резни тот находился далеко от Сребреницы и имел проблемы со здоровьем.

Резня в Сребренице — один из самых масштабных военных преступлений в европейской истории после Второй мировой войны. Гаагский трибунал и Международный суд признали резню в Сребренице геноцидом. В течение нескольких дней в Сребренице были убиты 7800 мусульман, преимущественно мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. В июне 2017 года Апелляционный суд Нидерландов признал вину своих миротворцев, которые не смогли предотвратить трагедию.

Ратко Младич в то время был генералом в армии бывшего лидера Республики Сербской Радована Караджича. Тот также является осужденным к пожизненному тюремному сроку за геноцид в Сребренице.

Младич был арестован в 2011 году. Судебный процесс над ним длился пять лет. В 2017 году в отношении экс-генерала был вынесен пожизненный приговор.

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