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"Освободим еще больше": Стефанчук дал разгромный ответ Матвиенко на предложение о переговорах

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"Освободим еще больше": Стефанчук дал разгромный ответ Матвиенко на предложение о переговорах

Фото: Facebook-страница Руслана Стефанчука

Спикер парламента заметил такую закономерность: желание РФ к переговорам с Украиной растет с успехами ВСУ на фронте.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил 6 октября, что предложения России провести переговоры напрямую зависят от успехов ВСУ на фронте.

Об этом спикер парламента написал в Сети.

Таким образом Стефанчук прокомментировал предложение о переговорах с РФ со стороны председателя Совета Федерации федерального собрания Валентины Матвиенко.

"Ответ "товарищу спикеру" матвиенко: Слушаю и удивляюсь. Как-то россиянам удается нападать, убивать, пытаться аннексировать — и одновременно предлагать переговоры. При этом, чем больше земли освобождают Вооруженные Силы Украины, тем чаще и настойчивее предлагают "поговорить", — говорится заявлении главы парламента.

"Освободим еще больше – может, появится и конкретика, как и когда российские оккупанты готовы убираться прочь с нашей земли. Навсегда!" – резюмировал Стефанчук.

Переговоры Украины с Россией

На фоне поражений российских войск на фронте, 6 октября Матвиенко "пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров". Она сказала, будто бы РФ выступает за мирное урегулирование "кризиса".

Призыв Матвиенко в Украине проигнорировали, поэтому она прибегла к ультиматуму. Чиновница заявила, что Россия не планирует на переговорах обсуждать статус оккупированных территорий Украины, которые страна-агрессор попыталась аннексировать.

Инициативу Матвиенко прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что переговоры будут, но только с новой властью. Тогда Матвиенко будет "уже далеко".

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2851
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