Освобождение украинского зерна: Канада не исключает экспортной помощи

Канада – один из крупнейших экспортеров зерна в мире, поэтому имеет значительный опыт в этой сфере.

Канада планирует отправить грузовые суда в Восточную Европу, чтобы помочь в экспорте украинского зерна.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения саммитов G7 и НАТО, пишет Укринформ.

"С европейскими, американскими и канадскими ведомствами обсуждается множество маршрутов. Мы также находимся в контакте с другими юрисдикциями: от Польши до Румынии, стран Балтии и Турции", — отметила Жоли.

Канада — один из крупнейших экспортеров зерна в мире и имеет значительный опыт в этой сфере.

"Мы работаем над этим, чтобы приобщиться к величественной миссии по "освобождению" украинского зерна", — отметила глава МИД.

Жоли отметила важность экспорта украинского зерна в страны Ближнего Востока и Африки во избежание продовольственного кризиса в этих регионах.

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Напомним, что ранее речь шла о том, что чем быстрее Украина получит оружие для того, чтобы противиться российской агрессии, тем быстрее произойдет снижение цен на продовольствие во всем мире. Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Заметим, что ранее сообщалось о том, что Европейский Союз поможет Украине вывезти для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Добавим, что Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.

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