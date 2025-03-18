От чего зависит прекращение огня в Украине: WSJ раскрыл детали предстоящего разговора Трампа с Путиным

Путин уклоняется от решения о прекращении огня, заявляя, что в принципе принимает эту идею, но хочет, чтобы были выполнены определенные условия.

Во время сегодняшнего разговора президент США Дональд Трамп попытается убедить российского диктатора Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Но Путин, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины.

Об этом пишет The Wall Street Hournal (WSJ).

Журналисты WSJ пишут, что Кремль уже развеял надежды Трампа на любой прорыв в вопросе Украины. В частности, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что любое мирное соглашение должно гарантировать нейтральный статус Украины и исключать размещение европейских миротворческих сил на украинской территории, а это как раз является ключевым положением Киева и западных союзников в мирном соглашении.

Как отмечает Bloomberg, российский диктатор пока уклоняется от решения по прекращению огня, заявляя, что в принципе принимает эту идею, но хочет, чтобы были выполнены определенные условия.

Также читайте Трамп сделал заявление перед разговором с диктатором Путиным

Такое положение дел вызывает у критиков Трампа опасения, что тот может пойти на уступки Путину без согласия Украины, поставив украинского президента Владимира Зеленского в опасное положение.

"Наихудшим вариантом было бы то, что Трамп убедится в законности и приемлемости претензий Путина, а затем будет оказывать давление на Украину, чтобы она их приняла. Главная цель Трампа — просто прекратить боевые действия, поэтому вполне возможно, что он будет оказывать давление на Украину, чтобы та отказалась от некоторых своих территорий или чтобы получить доступ к экономическим или политики по России и военным вопросам в RAND.

Напомним, утром 17 марта Трамп анонсировал свой разговор с Путиным на 18 марта. Глава Белого дома настаивает на прекращении войны.

Читайте также: