От чего зависит развал Российской Федерации: Фейгин назвал три фактора

Автономиям и входящим в РФ национальным общинам нужно дать шанс создать "нечто свое отдельное", говорит российский оппозиционер.

Развал Российской Федерации зависит от трех факторов, один из которых – исход войны против Украины.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин в интервью УНИАН.

Он отметил, что в случае распада РФ, шанс на нормальное будущее имеет только европеизированная часть Федерации.

"Россия прекрасна может возникнуть не на всей территории России нынешней. Прекрасной может быть только ее часть и шанс такой есть. Более европеизированная и цивилизованная часть России имеет это шанс. Что касается развала РФ или полуразвала, то здесь все зависит от исхода войны, от активности тех, кто хочет добиться этих изменений и от самих народов — захотят ли они создать что-то отдельное. Но надо дать им такую возможность", — сказал Фейгин.

Он отметил, что 20% из 140 миллионов населения РФ – это автономии и национальные общины.

Также Фегин отметил, что распад Российской Федерации может иметь разные последствия, равно как это было с распадом СССР. "Напомню вам, это и страны Балтии, Украина и в то же время Туркменистан и собственно сама Россия. То есть разные могут быть судьбы у этих кусков разваленной России. Где-то будет "Украина" с "Балтией", а где-то – Туркменистан", — привел аналогию правозащитник.

Вероятность распада РФ

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что война против Украины станет началом распада Российской Федерации. Впрочем, вины Украины в этом нет. "Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — Ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он делал в течение 22-го, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать дальше, только будут ухудшать их ситуацию", — сказал Данилов.

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что распад Российской Федерации уже начался, а дальше будет происходить все по инерции. По его словам, самая страшная опасность для России – это Дальний Восток, где лидер Китая наблюдает за ситуацией.

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что лидер КНР имеет планы на российские земли. По его мнению, Китай относится к России, как к своему вассалу, и если в РФ начнутся процессы распада, то Пекин будет заинтересован создать на ее землях несколько марионеточных государств.

В то же время эксперт Мария Золкина считает, что Запад боится и не хочет обсуждать возможный распад РФ и смену руководства Кремля.

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