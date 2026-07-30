От "диктатора" до союзника: почему Трамп изменил отношение к Зеленскому — The Economist

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп демонстрирует заметное потепление в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое изменение в значительной степени связано с военными успехами Украины, а также с растущим разочарованием американского лидера действиями России.

Об этом пишет The Economist.

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Издание отмечает, что ещё совсем недавно отношения между Вашингтоном и Киевом казались серьёзно подорванными. Однако последние события свидетельствуют об изменении настроений в Белом доме.

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В частности, 28 июля Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал продвижение законопроекта о новых санкциях против России, который также предусматривает возможность введения высоких тарифов в отношении основных покупателей российских энергоносителей.

В тот же день Трамп принял Владимира Зеленского в Белом доме, а после переговоров положительно оценил их результаты.

«Встреча прошла очень хорошо!» — написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

В The Economist отмечают, что это резко контрастирует с предыдущим периодом, когда между двумя лидерами возник острый конфликт, а Трамп даже называл Зеленского «диктатором».

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Военные успехи Украины

По мнению авторов материала, одной из главных причин изменения позиции Трампа стали успехи украинской армии на поле боя.

По данным издания, президента США особенно впечатлили удары украинских беспилотников по целям в глубине территории России, а также способность Украины быстро наращивать собственное производство вооружений и снижать зависимость от западной помощи.

Издание «The Economist» напоминает, что во время саммита НАТО Трамп, комментируя украинские удары по территории России, заявил:

«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец войне».

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Эксперт Американского института предпринимательства Хизер Конли также считает, что отношения между странами укрепились именно потому, что Украина всё в большей степени обеспечивает собственный военный успех.

Параллельно Вашингтон и Киев расширяют оборонно-промышленное сотрудничество. В частности, стороны договорились о производстве беспилотников в США по украинским технологиям, а также согласовали лицензионное соглашение о производстве ракет-перехватчиков для систем Patriot, хотя реализация этого проекта займет несколько лет.

Разочарование в России

Издание отмечает, что потепление в отношениях с Киевом происходит одновременно с охлаждением отношения Дональда Трампа к Москве.

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер высказал предположение, что американский президент всё больше убеждается в неискренности российского руководства.

«Думаю, он начинает понимать или уже понял, что Путин просто ему врет», — сказал Волкер.

The Economist также отмечает, что даже отдельные представители движения MAGA, которые ранее критически относились к поддержке Украины, начали пересматривать свои взгляды.

В качестве примера издание приводит активистку Лору Лумер, которая после поездки в Украину заявила, что ранее была «одурманена российской пропагандой», и теперь призывает Трампа поддержать Киев.

Политические препятствия

Несмотря на позитивные сигналы, The Economist отмечает, что будущая поддержка Украины со стороны США по-прежнему зависит от ряда политических факторов.

Законопроект о новых санкциях против России ещё должен пройти через Палату представителей, где среди республиканцев сохраняется гораздо больше скептицизма в отношении помощи Украине. Кроме того, даже в случае его принятия окончательное решение о применении отдельных санкций и тарифов будет оставаться за президентом США.

В то же время авторы статьи приходят к выводу, что Владимир Зеленский, которого Дональд Трамп ранее упрекал в отсутствии «козырей», сейчас, похоже, сумел значительно укрепить свои позиции в Вашингтоне благодаря успехам Украины на поле боя и изменению настроений американского президента.

Напомним, что Дональд Трамп стал более благосклонно оценивать Украину и её перспективы в войне, а встреча с Владимиром Зеленским может открыть путь к новой военной поддержке со стороны США.

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