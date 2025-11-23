"От этого невозможно отказаться": Келлог намекнул, почему Украина может согласиться на уступки

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал заявление Киева о недопустимости торговли украинскими территориями. Келлог намекнул, что Украине придется решиться на территориальные уступки, чтобы прекратить войну. Однако он подчеркнул, что страна получит такие гарантии безопасности, от которых просто не сможет отказаться, поскольку план будет «действительно хорошо продуман».

Об этом он заявил в эфире Fox News.

«План, от которого невозможно отказаться»

Комментируя жесткую позицию Украины относительно того, что «украинская земля не продается», высказанную заместителем постпреда Украины при ООН Кристиной Гайовишин, Келлог подчеркнул, что Киеву «придется принимать сложные решения» по территориальным уступкам, несмотря на необходимость «держать такую позицию перед своим народом».

Келлог заявил, что план США является «многовекторным усилием», в которое вовлечены он сам, спецпосланник Стив Виткофф и представитель России Кирилл Дмитриев, а также украинская сторона.

«Я думаю, что детали программы и плана требуют немного большей проработки и определения. Я думаю, что президент Трамп это сделает. Его команда это сделает», – заявил Келлог.

Он объяснил, что цель этой работы — довести мирный план до такого состояния, где Киеву будет «действительно достаточно трудно сказать „нет“», поскольку США предоставят Украине «непреодолимые» гарантии безопасности.

Давление на Киев и Москву

Кит Келлог выразил уверенность в том, что администрация Трампа способна повлиять на обе стороны конфликта, и подчеркнул, что план «действительно хорошо продуман» и требует лишь небольших изменений, которые будут внесены в ходе переговоров.

«Когда вы читаете план, если вы действительно читаете его слово за словом, это хороший план. Он действительно хорошо сложен. Команда проделала хорошую работу, это была тяжелая работа», — сказал он.

В итоге Келлог четко дал понять, что США не видят главным барьером на пути к миру Россию, поскольку Путин может быть «подтолкнут» к миру, как и Украина.

«Я просто думаю о конечном состоянии и считаю, что рамки для достижения вывода есть. Это не зависит от того, примут ли это россияне. Я думаю, что мы можем подтолкнуть к этому украинцев, и я думаю, что позже мы сможем подтолкнуть к этому и россиян с президентом Путиным», - подытожил Кит Келлог.

Напомним, Келлог заявил, что благодаря усилиям президента Трампа конфликт, который тот «наследовал», находится «в двух метрах» от завершения . Кит Келлог подчеркнул, что именно Дональд Трамп заслуживает полной признательности за то, что он намерен положить конец этой войне.