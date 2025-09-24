От эйфории до сомнений: верит ли Европа во "внезапное прозрение" Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Во вторник, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент США Дональд Трамп застал многих врасплох своим самым проукраинским заявлением на сегодняшний день. Однако его слова вызвали у европейцев очень сдержанный оптимизм и множество сомнений в истинных намерениях американского лидера.

Об этом пишет издание Politico.

Он заявил, что Украина не только может выиграть войну против России, но и вернуть каждый дюйм утраченной территории. Этот комментарий, опубликованный в его социальной сети Truth Social сразу после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, был примечателен по двум причинам. Он полностью противоречил предварительным утверждениям о том, что Украина вроде бы не сможет победить, а также отрицал предыдущие взгляды его администрации, согласно которым война должна была закончиться путем переговоров с территориальными уступками.

Почему европейцы относятся к словам Трампа со скептицизмом

Чиновники ЕС, пытавшиеся осмыслить это очевидное смещение, оказались между эйфорией и скептицизмом. Они указывают на то, что Трамп часто меняет свою позицию и может снова сделать это после убедительного звонка от другого лидера. Эта реальность значительно усложняет европейским лидерам разработку стратегии в ответ на продолжающуюся четвертый год подряд войну в Украине.

Однако непосредственная реакция европейских делегаций была сдержанной радостью резкого нового тона президента США. Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп выразил разочарование российским президентом Владимиром Путиным.

«Я думал, что это будет самая легкая война [для прекращения — ред.] из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не означали», — заявил американский президент.

Со схожим месседжем Трамп выступил и в своей официальной речи перед Генеральной Ассамблеей ООН, заявив, что неспособность Путина выиграть войну против Украины «не делает Россию привлекательной». Он также добавил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство.

«На расстоянии одного звонка от чего-то плохого»

Для европейцев, месяцами пытавшихся убедить Трампа, что Путин несет полную ответственность за войну, очевидное изменение его мнения стало определенным оправданием их усилий. По словам одного из чиновников, Трамп продемонстрировал глубокий интерес в последнем раунде санкций ЕС против России, в частности, мерами, направленными на китайские активы.

"Он всегда на расстоянии одного звонка от чего-то плохого", - отметил один из чиновников ЕС.

Это заявление также подбодрило президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, которая встретилась с Трампом за несколько часов до его публикации. Она отметила, что ее ранее критиковавший подход может в конце концов окупиться, по крайней мере в отношении Украины. В то же время, несмотря на первоначальный оптимизм, несколько европейских чиновников и дипломатов выразили глубокий скептицизм. По их мнению, сообщение Трампа может быть не более чем попыткой раздражать Путина, и это не приведет к реальным изменениям в политике США.

Напомним, мировые эксперты поражены и одновременно встревожены резким изменением риторики Трампа по поводу войны в Украине. Они убеждены, что таким образом лидер США хочет откреститься от конфликта , который он обещал разрешить через несколько дней.