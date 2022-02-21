"От фейка к фейку": как украинские и иностранные политики реагируют на Совбез РФ, где говорили о признании "ЛДНР"

"От фейка к фейку": как украинские и иностранные политики реагируют на Совбез РФ, где говорили о признании "ЛДНР"

Выступления Путина и других рупоров Кремля продолжают переполнять пропагандистские нарративы, заявил Ткаченко.

Ряд украинских и иностранных политиков принялись активно комментировать и критиковать сегодняшнее заседание Совета безопасности России, участники которого рассматривали вопрос о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Свои реакции политики публикуют в соцсетях.

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В частности, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал, что "от фейка к фейку Россия делает это еще эпичнее, продолжая придумывать и извращать информацию".



"Выступления Владимира Путина и других рупоров Кремля на срочном заседании Совета национальной безопасности РФ, на котором решают вопрос признания независимости так называемых "ЛДНР", продолжают переполнять пропагандистские нарративы", – говорится в сообщении.



"Фейки о якобы "наступлении" украинской армии и начале огня... Фейки о снаряде, якобы выпущенном из Украины по российскому пограничному пункту в Ростовской области... Другие искусственно созданные провокации... Все они не соответствуют действительности. Об этом говорит уже весь цивилизованный мир", — подчеркнул Ткаченко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что весь мир внимательно следит за действиями РФ по признанию ОРДЛО.

"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет", – говорится в сообщении.

Как реагирует мир

Премьер Эстонии Кая Каллас написала, что решение о признании "независимыми" "ЛДНР" было бы серьезной эскалацией со стороны Кремля.

"Решение о признании независимыми Донецкой и Луганской областей Украины было бы серьезной эскалацией со стороны Кремля. Это было бы явным и грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Донецк и Луганск являются частью Украины", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство и союзники ответят на возможное признание РФ независимости ОРДЛО.

Напомним, в частности, на заседании Совбеза РФ глава МИД государства Сергей Лавров в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине и обвинил государство в геноциде.

В то же время глава российской ФСБ Александр Бортников заявил, что силовики РФ захватили в плен "украинского военного", который якобы собирался пересечь границу России.

А сам Путин заявил, что ВСУ якобы совершают на территории "ЛДНР" еще одну "карательную операцию".

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