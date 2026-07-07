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От голоса "Правого сектора" до повестки в монастыре: кто такой Борислав Береза и почему против него ввели санкции
От публичного спикера «Правого сектора», защиты позиций Украины в ПАСЕ и российских санкций 2018 года до отечественного санкционного списка СНБО рядом с кремлевскими пропагандистами. Новый указ президента Зеленского о введении ограничений против блоггера и экс-нардепа Борислава Березы взбудоражил украинское информационное пространство.
Сегодня, 7 июля, президент Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций. Казалось бы это текущее решение главы государства. Президент Зеленский с начала своей каденции, а особенно после 2022 года, регулярно вводит санкции против тех или иных лиц и компаний, связанных с РФ. Однако сегодняшнее решение вызвало особенное внимание общества — в списке санкций оказался украинский общественный деятель, экс-нардеп Борислав Береза.
Что известно о причине введения санкций и о самом Березе, выяснялТСН.ua.
Санкционный пакет СНБО: что известно о решении
Сегодня Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков оборудования для российских заводов, производящих компоненты ракет, а также против российских пропагандистов.
В частности, в списке:
Z-"военкор» Владимир Романов, поддерживающий оккупацию украинских территорий и, по имеющимся видеокадрам, лично стрелял из противотанкового ракетного комплекса по позициям Сил обороны.
Военный летчик, воевавший в Сирии, а теперь занимающийся пропагандой и имеющий блог под ником Fighterbomber — Илья Туманов.
депутат Московской городской думы, эксспортсменка по синхронному плаванию Мария Киселева, которая посещала оккупированные территории и публично поддерживает войну против Украины.
В этом перечне единственный гражданин Украины, бывший внефракционный нардеп VIII созыва, бывший «правосек» Борислав Береза.
По официальной формулировке, фигуранты этого списка:
«…поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины, распространяют кремлевскую пропаганду, извращают факты и незаконно осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины».
Реакция самого Березы
Борислав Береза считает это решение местью действующей власти за критику в свой адрес, которую он регулярно озвучивал.
По мнению экснардепа, санкции введены, чтобы ему «закрыть рот» и чтобы его сообщения и видео «не могли смотреть украинцы в Украине».
«Иметь одновременные санкции от Путина и Зеленского — это бинго! Интересно, а как они это объяснят? Потому что за изобличение коррупции и за критику власти — это будет прямо в яблочко», — написал Береза.
Действительно, в ноябре 2018 Российская Федерация внесла Борислава Березу в свой список украинских деятелей, против которых Кремль ввел свои санкции.
Что означают санкции для экснардепа
Введение персональных санкций СНБО для гражданина Украины влечет серьезные последствия, практически блокирующие его финансовую и хозяйственную деятельность на территории государства.
Политика бессрочно лишили государственных наград.
Его активы в Украине заблокированы сроком на 10 лет.
Украинские банки обязаны заморозить счета подсанкционного лица.
Запрет на осуществление торговых операций, вывод капитала за пределы Украины, участие в приватизации, аренде государственного имущества и государственных закупках.
Решения СНБО в отношении украинских граждан в прошлом неоднократно становились предметом судебных обжалований в Верховном Суде Украины. Пойдет ли Борислав Береза по этому пути, чтобы снять с себя обвинения в «сотрудничестве с нарративами агрессора» — покажет время. Событие остается одной из самых громких политических тем недели.
Борислав Береза: биография
Борислав Береза родился в 1974 году в Киеве. С 1991 жил в Израиле как репатриант, но в 1993 вернулся в Украину. Имел израильское гражданство, от которого, как утверждал, отказался.
В 1994 году начал деятельность, связанную с книгами. В 1996 году создал фирму «Сефер», занимавшуюся книгоизданием и книготорговлей.
В 2010 году был ведущим программы «Книга UA», «Путешествия» на Первом национальном и вечернем шоу «Полный абзац с Бориславом Березой» на «Просто радио».
Борислав Береза был внефракционным народным депутатом Верховной Рады с 2014 по 2019 год. В 2014 году он также был представителем «Правого сектора».
2 октября 2014 вместе с Дмитрием Ярошем, Борисом Филатовым и Владимиром Парасюком Борислав Береза создал в Раде объединения под названием «Укроп»
В 2015 году был кандидатом в мэры Киева. Вышел во второй тур с результатом 8,84% и стал соперником действующего мэра Киева Виталия Кличко. Во втором туре Береза набрал 32,30% голосов, проиграв Кличко, который управляет столицей до сих пор.
Борислав Береза активно ведет свой Ютуб-канал и соцсети, на которых критикует Владимир Зеленского и его команду, а также дает площадку для других критиков украинской власти.
Скандалы с Бориславом Березой
Дело об «инкассаторах» (2026 год):
После задержания в Венгрии инкассаторских авто «Ощадбанка», перевозивших наличные деньги и банковское золото, Береза публично заявил, что это якобы схема украинской власти по выводу капитала.
Береза утверждал, что инкассаторы якобы в предыдущие разы отклонялись от маршрута и заехали в Сербию, где оставили приобретенные активы в местных отделениях банков.
«Имея на руках официальные документы, они проходят границу, где ни венгерская, ни украинская сторона обычно не проверяет фактическое наличие средств в бронированном авто», — отмечает Береза.
Далее он утверждал, что после пересечения границы пустыми машинами уже на территории Украины в них загружают другие теневые наличные и золото в аналогичных объемах, которые в конце концов попадают в кассу банка для официального сведения отчетности.
Коммерческий суд Вены в Австрии признал эти обвинения недостоверными и обязал его удалить скандальные сообщения, поскольку банк доказал, что это была легальная европейская перевозка.
Согласно Закону ЕС о цифровых услугах (EU Digital Services Act) об этом решении сообщили администрацию Facebook и Telegram, чтобы удалить публикации, если Береза вовремя не сделает этого сам.
Инцидент с повесткой (2022 год):
В начале полномасштабного вторжения разгорелся скандал из-за того, что Береза проигнорировал повестку в военкомат на Львовщине. Сам он объяснял это тем, что уже имел подписанный контракт с территориальной обороной, а попытки вручения повестки называл «заказом» от Офиса президента.
Как добавляет zaxid.net, впоследствии в тот же день работники ТЦК посетили помещение женского монастыря УГКЦ в Трускавце, где находился Борислав Береза. Экс-нардеп объяснил, что в этом месте он «прятал свою семью». И вторично он отказался взять повестку. Береза позвонил своему адвокату и советовался, что ему делать. Что интересно, с адвокатом он разговаривал на русском.
Однако в конце концов, после споров, повестку ему вручили в присутствии понятых.
Обвинение в подделке диплома (2015 год):
СМИ сообщали о скандале, связанном с дипломом о высшем образовании политика. Его обвиняли в подделке документа об окончании КНЭУ.
Генпрокуратура даже расследовала дело о подделке диплома Борислава Березы.
Где сейчас Береза
По информации издания «Закон и бизнес», Береза уехал из Украины 25 марта 2024 года в пункте пропуска Старокозаче, с тех пор в Украину он больше не возвращался.
Сам Береза эту информацию поначалу отрицал. После того, как СМИ потребовали предоставить доказательства, что он в Украине, политик эту тему стал обходить.
Ранее сообщалось, что США внезапно исключили из-под санкций известных россиян.