От голоса "Правого сектора" до повестки в монастыре: кто такой Борислав Береза и почему против него ввели санкции

Почему Борислав Береза попал под санкции Украины / © ТСН

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Сегодня, 7 июля, президент Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций. Казалось бы это текущее решение главы государства. Президент Зеленский с начала своей каденции, а особенно после 2022 года, регулярно вводит санкции против тех или иных лиц и компаний, связанных с РФ. Однако сегодняшнее решение вызвало особенное внимание общества — в списке санкций оказался украинский общественный деятель, экс-нардеп Борислав Береза.

Что известно о причине введения санкций и о самом Березе, выяснялТСН.ua.

Санкционный пакет СНБО: что известно о решении

Сегодня Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков оборудования для российских заводов, производящих компоненты ракет, а также против российских пропагандистов.

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В частности, в списке:

Z-"военкор» Владимир Романов, поддерживающий оккупацию украинских территорий и, по имеющимся видеокадрам, лично стрелял из противотанкового ракетного комплекса по позициям Сил обороны.

Военный летчик, воевавший в Сирии, а теперь занимающийся пропагандой и имеющий блог под ником Fighterbomber — Илья Туманов.

депутат Московской городской думы, эксспортсменка по синхронному плаванию Мария Киселева, которая посещала оккупированные территории и публично поддерживает войну против Украины.

В этом перечне единственный гражданин Украины, бывший внефракционный нардеп VIII созыва, бывший «правосек» Борислав Береза.

По официальной формулировке, фигуранты этого списка:

«…поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины, распространяют кремлевскую пропаганду, извращают факты и незаконно осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины».

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Реакция самого Березы

Борислав Береза считает это решение местью действующей власти за критику в свой адрес, которую он регулярно озвучивал.

По мнению экснардепа, санкции введены, чтобы ему «закрыть рот» и чтобы его сообщения и видео «не могли смотреть украинцы в Украине».

«Иметь одновременные санкции от Путина и Зеленского — это бинго! Интересно, а как они это объяснят? Потому что за изобличение коррупции и за критику власти — это будет прямо в яблочко», — написал Береза.

Действительно, в ноябре 2018 Российская Федерация внесла Борислава Березу в свой список украинских деятелей, против которых Кремль ввел свои санкции.

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Что означают санкции для экснардепа

Введение персональных санкций СНБО для гражданина Украины влечет серьезные последствия, практически блокирующие его финансовую и хозяйственную деятельность на территории государства.

Политика бессрочно лишили государственных наград.

Его активы в Украине заблокированы сроком на 10 лет.

Украинские банки обязаны заморозить счета подсанкционного лица.

Запрет на осуществление торговых операций, вывод капитала за пределы Украины, участие в приватизации, аренде государственного имущества и государственных закупках.

Решения СНБО в отношении украинских граждан в прошлом неоднократно становились предметом судебных обжалований в Верховном Суде Украины. Пойдет ли Борислав Береза по этому пути, чтобы снять с себя обвинения в «сотрудничестве с нарративами агрессора» — покажет время. Событие остается одной из самых громких политических тем недели.

Борислав Береза: биография

Борислав Береза родился в 1974 году в Киеве. С 1991 жил в Израиле как репатриант, но в 1993 вернулся в Украину. Имел израильское гражданство, от которого, как утверждал, отказался.

В 1994 году начал деятельность, связанную с книгами. В 1996 году создал фирму «Сефер», занимавшуюся книгоизданием и книготорговлей.

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В 2010 году был ведущим программы «Книга UA», «Путешествия» на Первом национальном и вечернем шоу «Полный абзац с Бориславом Березой» на «Просто радио».

Борислав Береза был внефракционным народным депутатом Верховной Рады с 2014 по 2019 год. В 2014 году он также был представителем «Правого сектора».

2 октября 2014 вместе с Дмитрием Ярошем, Борисом Филатовым и Владимиром Парасюком Борислав Береза создал в Раде объединения под названием «Укроп»

В 2015 году был кандидатом в мэры Киева. Вышел во второй тур с результатом 8,84% и стал соперником действующего мэра Киева Виталия Кличко. Во втором туре Береза набрал 32,30% голосов, проиграв Кличко, который управляет столицей до сих пор.

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Борислав Береза ​​активно ведет свой Ютуб-канал и соцсети, на которых критикует Владимир Зеленского и его команду, а также дает площадку для других критиков украинской власти.

Скандалы с Бориславом Березой

Дело об «инкассаторах» (2026 год):

После задержания в Венгрии инкассаторских авто «Ощадбанка», перевозивших наличные деньги и банковское золото, Береза публично заявил, что это якобы схема украинской власти по выводу капитала.

Береза утверждал, что инкассаторы якобы в предыдущие разы отклонялись от маршрута и заехали в Сербию, где оставили приобретенные активы в местных отделениях банков.

«Имея на руках официальные документы, они проходят границу, где ни венгерская, ни украинская сторона обычно не проверяет фактическое наличие средств в бронированном авто», — отмечает Береза.

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Далее он утверждал, что после пересечения границы пустыми машинами уже на территории Украины в них загружают другие теневые наличные и золото в аналогичных объемах, которые в конце концов попадают в кассу банка для официального сведения отчетности.

Коммерческий суд Вены в Австрии признал эти обвинения недостоверными и обязал его удалить скандальные сообщения, поскольку банк доказал, что это была легальная европейская перевозка.

Согласно Закону ЕС о цифровых услугах (EU Digital Services Act) об этом решении сообщили администрацию Facebook и Telegram, чтобы удалить публикации, если Береза вовремя не сделает этого сам.

Инцидент с повесткой (2022 год):

В начале полномасштабного вторжения разгорелся скандал из-за того, что Береза проигнорировал повестку в военкомат на Львовщине. Сам он объяснял это тем, что уже имел подписанный контракт с территориальной обороной, а попытки вручения повестки называл «заказом» от Офиса президента.

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Как добавляет zaxid.net, впоследствии в тот же день работники ТЦК посетили помещение женского монастыря УГКЦ в Трускавце, где находился Борислав Береза. Экс-нардеп объяснил, что в этом месте он «прятал свою семью». И вторично он отказался взять повестку. Береза позвонил своему адвокату и советовался, что ему делать. Что интересно, с адвокатом он разговаривал на русском.

Однако в конце концов, после споров, повестку ему вручили в присутствии понятых.

Обвинение в подделке диплома (2015 год):

СМИ сообщали о скандале, связанном с дипломом о высшем образовании политика. Его обвиняли в подделке документа об окончании КНЭУ.

Скриншот с поста адвоката и правозащитника Клима Братковского за 2015 год

Генпрокуратура даже расследовала дело о подделке диплома Борислава Березы.

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© Главком

Где сейчас Береза

По информации издания «Закон и бизнес», Береза уехал из Украины 25 марта 2024 года в пункте пропуска Старокозаче, с тех пор в Украину он больше не возвращался.

Сам Береза эту информацию поначалу отрицал. После того, как СМИ потребовали предоставить доказательства, что он в Украине, политик эту тему стал обходить.

Ранее сообщалось, что США внезапно исключили из-под санкций известных россиян.

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