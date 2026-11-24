Первый визит Петера Мадяра в Украину: главные итоги встречи с Зеленским / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский встретился с венгерским премьером Петером Мадьяром на Закарпатье.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, а также об этом пишут венгерские СМИ.

Реклама

«Визит, который обязательно даст положительные результаты. Уже есть договоренности в политике, энергетике, инфраструктуре. Спасибо», — лаконично написал в соцсетях Зеленский.

Реклама

Мадьяр в свою очередь заверил, что венгерский народ осуждает пятилетнюю агрессию против украинского народа и с начала войны поддерживает своего соседа всеми возможными гуманитарными средствами.

«На этот раз мы также не приехали с пустыми руками, мы привезли пожертвование стоимостью один миллиард форинтов (около 135 млн грн), которое включает мониторы для мониторинга пациентов, лекарства, энергетическое оборудование, генераторы и транспортные средства», — сказал Петер Мадьяр, стоя рядом с президентом Украины.

Кроме того, венгерское правительство также решило создать социальный фонд имени Илоны Зрини (венгерская политическая деятельница 17 в.) для венгров Закарпатья стоимостью один миллиард форинтов, таким образом поддерживая их выживание, здравоохранение, образование и культурную жизнь.

Мадьяр также сказал, что считает сегодняшний день историческим, огромной возможностью, когда можно открыть новую главу в отношениях между двумя странами. Он также публично выразил свою радость от того, что за несколько недель странам якобы удалось договориться о 10 пунктах, которые требовал Будапешт для венгров Закарпатья.

Реклама

Напомним, сегодня, 24 ноября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл на Закарпатье с первым визитом в Украину в должности главы правительства. Мы писали, почему переговоры на Закарпатье особенно важны для Киева.

Новости партнеров

Новости партнеров